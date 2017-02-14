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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 17:52 BJT

企业并购：先正达预计美国监管当局再度询问不会延迟中国化工收购交易

路透苏黎世2月14日 - 瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)周二表示，美国反垄断监管当局已再度提出信息询问，审查中国化工集团以430亿美元对先正达的收购案；但先正达仍预计在今年第二季完成这一交易。

“我们已再次收到询问，但预计此事不会造成延迟，”先正达发言人在电邮中说道。“我们预计在第二季完成交易。”(完) (编译 王琛；审校 艾茂林)
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