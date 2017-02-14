企业并购：先正达预计美国监管当局再度询问不会延迟中国化工收购交易

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透苏黎世2月14日 - 瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)周二表示，美国反垄断监管当局已再度提出信息询问，审查中国化工集团以430亿美元对先正达的收购案；但先正达仍预计在今年第二季完成这一交易。
“我们已再次收到询问，但预计此事不会造成延迟，”先正达发言人在电邮中说道。“我们预计在第二季完成交易。”(完) (编译 王琛；审校 艾茂林)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。