路透基点：中化弘润首入联贷市场，1.1亿美元贷款条款出炉--TRLPC

路透2月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，逾20家银行上周参加了对山东中化弘润石油化工有限公司的实地考察，中化弘润首次进入联贷市场，筹集1.1亿美元三年期境内定期贷款。

法国外贸银行为该笔贷款的单一牵头行兼簿记行，配有至多9,000万美元的绿鞋机制。

该贷款于1月中旬启动联贷，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。

银行受邀以三个层级参贷：承诺3,000万美元及以上的银行，获牵头行头衔，前端费120个基点，最高综合收益383.83个基点；承贷2,000万-2,900万美元，获主办行头衔，前端费95个基点，综合收益370.53个基点；承贷1,000万-1,900万美元，获安排行头衔，前端费70个基点，最高综合收益357.23个基点。

借款人为国有化工巨头中化集团旗下的一家子公司。

该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品的一部分。

所筹资金用于营运资本，包括收购原材料等。

承贷截止日期是3月中旬。