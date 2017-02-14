路透基点：中化弘润首入联贷市场，1.1亿美元贷款条款出炉--TRLPC

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，逾20家银行上周参加了对山东中化弘润石油化工有限公司的实地考察，中化弘润首次进入联贷市场，筹集1.1亿美元三年期境内定期贷款。
法国外贸银行为该笔贷款的单一牵头行兼簿记行，配有至多9,000万美元的绿鞋机制。
该贷款于1月中旬启动联贷，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。
银行受邀以三个层级参贷：承诺3,000万美元及以上的银行，获牵头行头衔，前端费120个基点，最高综合收益383.83个基点；承贷2,000万-2,900万美元，获主办行头衔，前端费95个基点，综合收益370.53个基点；承贷1,000万-1,900万美元，获安排行头衔，前端费70个基点，最高综合收益357.23个基点。
借款人为国有化工巨头中化集团旗下的一家子公司。
该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品的一部分。
所筹资金用于营运资本，包括收购原材料等。
承贷截止日期是3月中旬。
中化弘润主导产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。