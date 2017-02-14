更新版 1-台湾货币市场：短率维稳，资金稳中带紧不排除月底利率向上

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 短率维稳，资金分配不均不排除月底利率可能向上 * 短票缺口较少，需求稍和缓 * 债券附买回市场操作保守 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北2月14日 - 台湾银行间短率周二维稳。资金调度人员称，市场资金稳中带紧， 又分配不均，加以市场调度心态趋向保守，月底前不排除短率有稳中向上的可能。 交易员表示，目前还在月中，理论上市场资金调度不会太吃紧。但近期国际债券大额交 割不断，市场大型金融机构又分配不均，惟目前资金虽有需求，但需求方也没到非要不可的 地步，资金情势尚称平稳，不过到月底仍有偏紧的可能。 〞外商银应该有钱，你看国库券标那么低，不过他们又没有拆给本地，〞一位大型商银 交易员说。 交易员认为，有可能因为拆款的风险系数不同于国库券，因此外商银资金去处有所区隔 。此外，也有不少本地大型银行祭出高利率抢存款，使得银行间存款金额有所流动，此消彼 长。台湾央行代财政部标售的91天期国库券决标贴现率为0.282%，合于市场预期0.28-0.32% 。 本地时间 18:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.868 31.030 台湾加权股价指数<.TWII 9,718.78 9,710.32 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.250% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.410% 0.178-0.410% --两周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.180-0.400% --三周拆款利率区间 0.400-0.440% 0.410-0.440% **短票利率区间低位向上** 短票方面，票券商交易员指出，今日市况较前两日好上许多，主要还是缺口小了一点， 利用拆款及短票市场调度资金的需求稍微缓和。 交易员也表示，外商银有一些余钱涌进市场，可能是汇入后的资金要短期停泊在货币市 场中。目前买方对短票的利率仍有所坚持，大型银行微幅调高了买票利率，使今日短票区间 低位向上移。 〞今天有好一点，不过最近情况是只要有钱可以补我的缺口就很高兴了，〞一位大型票 券商交易员说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.39-0.42%，上日在0.38-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.393%，区间在0.32-0.42%， 成交量为137.62亿台币；前日加权平均利率在0.390%，区间在0.27-0.43%，成交量为194.45 亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.30-0.41%，成交量为25.65亿 台币；前日加权平均利率在0.393%，区间在0.33-0.46%，成交量为86.09亿台币。 台湾央行周二发行812亿台币定存单，发行余额增16亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有周三775 亿、周四6,395亿、周五1,099.5亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为552亿台币，累计超额准备达到4,415亿 台币、加计前期1%的超额准备5,795亿台币。 **债券附买回操作心态保守** 债券附买回(RP)市场方面，近期有多档美元债交割，寿险和银行等可能受此紧缩因素影 响，使余钱不多，台币资金情势稍受影响。此外今日也有250亿台币的国库券交割紧缩因素 。 交易员普遍认为，今日市场资金平稳，但有别于以往月中多钱的情况，近期市场资金并 不算太充裕。因此交易心态偏向保守，各方害怕月底的变数让资金情势更加吃紧。 〞到底钱到那里去了！？我还是谨慎一点好，现在能跨月就先跨了，〞一位大型证券商 交易员说。 他们也表示，明日也有高达11.8亿的美元债要交割，这可能是资金普遍不多的因素之一 。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.33-0.35%，和上日大致相似；月内 公司债附买回利率主要落在0.43-0.44%，大致同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.30-0.32%。 公司债利率主要成交在0.34-0.35%。两者较上日大致不变。(完) (审校 曾祥进)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。