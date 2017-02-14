东南亚股市：下跌，因美联储主席叶伦国会作证前市场持谨慎态度

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月14日 - 东南亚股市周二下跌，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦在国会作证、可能为美国升息步伐给出线索之前，投资者态度转向谨慎。 地区性股市早盘交易中曾因美元走强而螺旋式下跌，尽管美元之后因美国国家安全顾问弗林辞职而走低，此间股市跌势仍未得缓解。 美元指数 跌0.1%。脱离周一触及的三周高位。 叶伦周二将向参议院金融委员会提出美联储半年一度的货币政策及经济情势证词，周三 则将向众议院金融委员会提出证词。 新加坡股市 收低1.3%，主要受到金融股打击；新加坡股市上日一度触及18个月高 点，今年以来持续上涨。 菲律宾股市 下跌1.2%，受工业及地产股拖累。 马尼拉Sunsecurities分析师Mikey Macainag表示，上日测试7,300点阻力之后，指数正 在进行修正。 泰国股市 下跌0.8%，能源及工业股跌势对大盘带来压力。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.09 -2.36 -0.63 +5.58 349.57 新加坡 3072.47 -39.16 -1.26 +6.65 2880.76 马来西亚 1708.90 -1.34 -0.08 +4.09 1641.73 泰国 1572.24 -13.00 -0.82 +1.90 1542.94 印尼 5380.67 -28.89 -0.53 +1.59 5296.71 菲律宾 7206.84 -87.83 -1.20 +5.35 6840.64 越南 706.26 0.36 +0.05 +6.23 664.87 (完) (编译/审校 王琛/张明钧/龚芳)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。