东南亚股市：下跌，因美联储主席叶伦国会作证前市场持谨慎态度

路透2月14日 - 东南亚股市周二下跌，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦在国会作证、可能为美国升息步伐给出线索之前，投资者态度转向谨慎。 地区性股市早盘交易中曾因美元走强而螺旋式下跌，尽管美元之后因美国国家安全顾问弗林辞职而走低，此间股市跌势仍未得缓解。 美元指数 跌0.1%。脱离周一触及的三周高位。 叶伦周二将向参议院金融委员会提出美联储半年一度的货币政策及经济情势证词，周三 则将向众议院金融委员会提出证词。 新加坡股市 收低1.3%，主要受到金融股打击；新加坡股市上日一度触及18个月高 点，今年以来持续上涨。 菲律宾股市 下跌1.2%，受工业及地产股拖累。 马尼拉Sunsecurities分析师Mikey Macainag表示，上日测试7,300点阻力之后，指数正 在进行修正。 泰国股市 下跌0.8%，能源及工业股跌势对大盘带来压力。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.09 -2.36 -0.63 +5.58 349.57 新加坡 3072.47 -39.16 -1.26 +6.65 2880.76 马来西亚 1708.90 -1.34 -0.08 +4.09 1641.73 泰国 1572.24 -13.00 -0.82 +1.90 1542.94 印尼 5380.67 -28.89 -0.53 +1.59 5296.71 菲律宾 7206.84 -87.83 -1.20 +5.35 6840.64 越南 706.26 0.36 +0.05 +6.23 664.87 (完) (编译/审校 王琛/张明钧/龚芳)