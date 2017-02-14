马来西亚期市：棕榈油期货触及近三个月低点后反弹，因供应料偏低

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透吉隆坡2月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二由跌转升，脱离稍早触及的近三个月低点，交易商称市场忧心2月产出下滑。
不过交易商称，稍早市场讯号多空交陈，部分人士预估产出成长，在此同时2月出口料将改善。
马来西亚衍生品交易所指标4月棕榈油期货上涨0.4%，报每吨3,049马币。稍早一度跌至3,011马币，为2016年11月25日以来最低水准。
成交量为61,882口。
一吉隆坡交易商表示，实货价格仍旧非常强劲，暗示市场供应仍因生产减少而吃紧。
另一名交易商说到，市场看好船货检验商周三公布的2月上半月出口数据。
“由于棕榈油价格从低点反弹，后续又有技术性买盘相助，”该名交易商称。
路透大宗商品暨能源市场技术分析师王涛表示，棕榈油可能持稳在每吨3,014马币的支撑，然后升向3,089马币的阻力。
CBOT-3月豆油合约上涨0.3%，大商所5月豆油合约亦下跌1.4%。
大商所5月棕榈油期货一度挫跌2.2%。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
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