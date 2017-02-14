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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及近三个月低点后反弹，因供应料偏低

路透吉隆坡2月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二由跌转升，脱离稍早触及的近三个月低点，交易商称市场忧心2月产出下滑。

不过交易商称，稍早市场讯号多空交陈，部分人士预估产出成长，在此同时2月出口料将改善。

马来西亚衍生品交易所指标4月棕榈油期货上涨0.4%，报每吨3,049马币。稍早一度跌至3,011马币，为2016年11月25日以来最低水准。

成交量为61,882口。

一吉隆坡交易商表示，实货价格仍旧非常强劲，暗示市场供应仍因生产减少而吃紧。

另一名交易商说到，市场看好船货检验商周三公布的2月上半月出口数据。

“由于棕榈油价格从低点反弹，后续又有技术性买盘相助，”该名交易商称。

路透大宗商品暨能源市场技术分析师王涛表示，棕榈油可能持稳在每吨3,014马币的支撑，然后升向3,089马币的阻力。

CBOT-3月豆油合约上涨0.3%，大商所5月豆油合约亦下跌1.4%。

　　大商所5月棕榈油期货一度挫跌2.2%。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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