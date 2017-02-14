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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 20:09 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差攀抵13个月高位，因需求坚挺

路透新加坡2月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周二攀抵13个月高位，达每吨115.18美元，因3月船货续见强劲需求，拉高市场行情。

交易商们指出，中国联合石化继上周买进之后，周一再度进场敲进3月船货。

日本出光兴产周一亦买进更多3月下半交货的船货，公司甫于2月9日锁定同一交货期的船货。

印度供给减少，加上欧洲等西方船货流入减少，突显亚洲供给窘境。

亚洲汽油裂解价差降至四个交易日低位，达每桶12.44美元，但仍反映市场基本面颇为强劲。

在新加坡现货市场至少出现九笔汽油买单，但仅见两笔卖单报价，显见卖方有些缩手。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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