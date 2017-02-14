国际油市：亚洲石脑油裂解价差攀抵13个月高位，因需求坚挺

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡2月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周二攀抵13个月高位，达每吨115.18美元，因3月船货续见强劲需求，拉高市场行情。
交易商们指出，中国联合石化继上周买进之后，周一再度进场敲进3月船货。
日本出光兴产周一亦买进更多3月下半交货的船货，公司甫于2月9日锁定同一交货期的船货。
印度供给减少，加上欧洲等西方船货流入减少，突显亚洲供给窘境。
亚洲汽油裂解价差降至四个交易日低位，达每桶12.44美元，但仍反映市场基本面颇为强劲。
在新加坡现货市场至少出现九笔汽油买单，但仅见两笔卖单报价，显见卖方有些缩手。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。