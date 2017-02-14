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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 20:16 BJT

国际油市：亚洲航煤/柴油价差仍为负值，受航煤价格不振影响

路透新加坡2月14日 - 交易商称，亚洲航煤/柴油价差周二仍处于负值，因航煤需求在冬季高峰期过后开始消退。

航煤/柴油价差呈现负值，意味着航煤价格低于柴油价格。

航煤供应充裕，交易商称印度Essar Oil及MRPL供应3月多达10万吨的航煤。

不过他们指出，来自印度的柴油供应吃紧，许多炼厂准备在4月全国性转换之前将产能转移至生产低硫柴油。

交易商表示，Indian Oil出售3月Kandla装运的高硫柴油，可能是因为炼厂维修，但这件事无法立刻证实。

南非亦浮现柴油现货需求，Engen Petroleum寻求一批3月船货，交易商称这可望协助吸收一些额外的超低硫柴油供应。

中国国家发改委周二宣布，自2017年2月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。

这是今年1月以来中国第二度调涨价格。

现货市场有一笔柴油及一笔航煤交易。

卢克石油(Lukoil)出售含硫0.25%柴油给PTT，3月1-5日装运，每桶较新加坡报价贴水0.18美元。

兴隆自壳牌买进10万桶3月2-6日装运的航煤，每桶较新加坡3月1-7日平均报价贴水0.10美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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