国际油市：亚洲航煤/柴油价差仍为负值，受航煤价格不振影响

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡2月14日 - 交易商称，亚洲航煤/柴油价差周二仍处于负值，因航煤需求在冬季高峰期过后开始消退。
航煤/柴油价差呈现负值，意味着航煤价格低于柴油价格。
航煤供应充裕，交易商称印度Essar Oil及MRPL供应3月多达10万吨的航煤。
不过他们指出，来自印度的柴油供应吃紧，许多炼厂准备在4月全国性转换之前将产能转移至生产低硫柴油。
交易商表示，Indian Oil出售3月Kandla装运的高硫柴油，可能是因为炼厂维修，但这件事无法立刻证实。
南非亦浮现柴油现货需求，Engen Petroleum寻求一批3月船货，交易商称这可望协助吸收一些额外的超低硫柴油供应。
中国国家发改委周二宣布，自2017年2月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。
这是今年1月以来中国第二度调涨价格。
现货市场有一笔柴油及一笔航煤交易。
卢克石油(Lukoil)出售含硫0.25%柴油给PTT，3月1-5日装运，每桶较新加坡报价贴水0.18美元。
兴隆自壳牌买进10万桶3月2-6日装运的航煤，每桶较新加坡3月1-7日平均报价贴水0.10美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。