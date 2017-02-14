国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，但供给前景抑制涨势

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透迪拜2月14日 - 380-cst燃料油较布兰特3月原油价差周二下滑，行业消息人士称，主因原油价格反弹，且洲际交易所(ICE)浮现一些卖压所致。
“裂解价差大幅下降，”一名新加坡燃料油经纪商指出。
在此同时，消息人士们指出，在ICE交易的380-cst跨月价差变动不大，市场交投有限。
尽管即期燃料油市场结构在过去一周有所好转--由逆价差转为正价差，但有鉴于套利船货在2月大量流入新加坡，多数行业人士对于后续上涨潜力存疑。
“有许多油在2月流入(新加坡)，尽管3月没有这么多，但足以令库存到约4月都居高不下，”一名新加坡交易商指出。
0900 GMT时，ICE-380-cst燃料油3/4月跨月价差报每吨0.65美元，较上日上涨0.10美元。
在实货市场方面，虽然库存升高加上需求有限，导致燃料油现货价差近期表现疲弱；但买方积极求购，加上价格上涨，促使380-cst燃料油现货贴水缩窄。
行业消息人士指出，摩科瑞售予兴隆三批2万吨380-cst燃料油船货，均较2月价格每吨升水0.50美元，约当较新加坡报价每吨贴水0.40美元。
此外，行业消息人士表示，兴隆周一将两批2万吨380-cst燃料油船货，售予嘉能可及中国石油天然气公司，直接价格(flat-price)为每吨318.50美元，相当于较新加坡报价贴水约2.80美元。
今日市场有三笔现货交易。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。