国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，但供给前景抑制涨势

路透迪拜2月14日 - 380-cst燃料油较布兰特3月原油价差周二下滑，行业消息人士称，主因原油价格反弹，且洲际交易所(ICE)浮现一些卖压所致。

“裂解价差大幅下降，”一名新加坡燃料油经纪商指出。

在此同时，消息人士们指出，在ICE交易的380-cst跨月价差变动不大，市场交投有限。

尽管即期燃料油市场结构在过去一周有所好转--由逆价差转为正价差，但有鉴于套利船货在2月大量流入新加坡，多数行业人士对于后续上涨潜力存疑。

“有许多油在2月流入(新加坡)，尽管3月没有这么多，但足以令库存到约4月都居高不下，”一名新加坡交易商指出。

0900 GMT时，ICE-380-cst燃料油3/4月跨月价差报每吨0.65美元，较上日上涨0.10美元。

在实货市场方面，虽然库存升高加上需求有限，导致燃料油现货价差近期表现疲弱；但买方积极求购，加上价格上涨，促使380-cst燃料油现货贴水缩窄。

行业消息人士指出，摩科瑞售予兴隆三批2万吨380-cst燃料油船货，均较2月价格每吨升水0.50美元，约当较新加坡报价每吨贴水0.40美元。

此外，行业消息人士表示，兴隆周一将两批2万吨380-cst燃料油船货，售予嘉能可及中国石油天然气公司，直接价格(flat-price)为每吨318.50美元，相当于较新加坡报价贴水约2.80美元。