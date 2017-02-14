版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 15日 星期三 05:42 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存急增990万桶，预估为增加350万桶

路透纽约2月14日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅远超预期，汽油和馏分油库存也意外上升。

API公布，在截至2月10日当周，美国原油库存增加990万桶，至5.135 亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少130万桶。

API数据显示，上周炼厂原油加工量下降48.2万桶/日。

API公布，上周汽油库存增加71.7万桶，路透调查显示，分析师预估为减少75.2万桶。上周馏分油库存增加150万桶，分析师预估为减少69.6万桶。

上周原油日进口量减少31.9万桶，至890万桶。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐