国际油市：API称上周美国原油库存急增990万桶，预估为增加350万桶

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透纽约2月14日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅远超预期，汽油和馏分油库存也意外上升。
API公布，在截至2月10日当周，美国原油库存增加990万桶，至5.135 亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少130万桶。
API数据显示，上周炼厂原油加工量下降48.2万桶/日。
API公布，上周汽油库存增加71.7万桶，路透调查显示，分析师预估为减少75.2万桶。上周馏分油库存增加150万桶，分析师预估为减少69.6万桶。
上周原油日进口量减少31.9万桶，至890万桶。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。