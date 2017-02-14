版本:
中国
债券 | 2017年 2月 15日 星期三 01:04 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及15个月高位，因风险意愿增强和失业率下降

路透约翰内斯堡2月14日 - 南非兰特兑美元周二飙升至逾15个月高位，受助于风险意愿增强，且南非就业数据显示经济正在改善。

根据路透数据，1600 GMT，兰特兑美元上涨0.9%，报13.2275兰特，这是2015年10月23日最高水准，纽约收盘报13.3400。

兰特开盘上涨，因美元承压，此前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职。在数据显示南非失业率从13年高位回落后，兰特进一步上涨。

技术和动能指标直指，兰特延续升势，但走势仍易受全球人气摇摆影响。兰特在过去两周没能跌穿13.40兰特附近的短期阻力位。

上周的路透调查显示，压制南非公共支出的难度，加之美国可能迅速升息，有可能会将兰特今年早期的涨幅悉数抹去，并在未来12个月内进一步走软。据2月2-6日接受路透调查的39位策略师的预期中值，南非兰特兑美元料将在一年时间内下跌近8%。目前报在13.40附近。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐