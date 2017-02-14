南非汇市：兰特兑美元触及15个月高位，因风险意愿增强和失业率下降

上周的路透调查显示，压制南非公共支出的难度，加之美国可能迅速升息，有可能会将兰特今年早期的涨幅悉数抹去，并在未来12个月内进一步走软。据2月2-6日接受路透调查的39位策略师的预期中值，南非兰特兑美元料将在一年时间内下跌近8%。目前报在13.40附近。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)