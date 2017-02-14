欧元债市：德债收益率触及一周高位，此前美联储主席叶伦暗示升息

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
* 叶伦暗示美联储可能需要在接下来的某次会议上升息
* 美债等指标公债收益率上涨，美元走坚
路透伦敦2月14日 - 欧洲指标德国公债收益率周二攀升至一周高位，此前迹象显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备升息。
尽管美联储主席叶伦暗示特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，但她表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
这推高美债等全球指标公债收益率，并带动美元上涨，因交易商开始消化美联储在3月14-15日下次政策会议上升息的机率小幅上升。
“叶伦声明的总体基调相当乐观，市场对3月升息相对放松，3月升息的预期可能仅小幅升温，”Investec经济学家Victoria Clarke说。
欧元区方面，分析师表示，令人失望的经济增长数据和政治前景不确定，应会抑制公债收益率进一步上涨。
周二数据显示，德国去年第四季经济成长0.4%，略低于预期，令通胀预期下降。
德国10年期公债收益率周二起初小幅下跌，但在市场准备收市时，上升约4个基点，至一周高位0.38%。
意大利10年期公债收益率周二小幅上升，至2.24%，但升幅小于可比德债收益率。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020