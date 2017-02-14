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债券 | 2017年 2月 15日 星期三 01:17 BJT

欧元债市：德债收益率触及一周高位，此前美联储主席叶伦暗示升息

* 叶伦暗示美联储可能需要在接下来的某次会议上升息

* 美债等指标公债收益率上涨，美元走坚

路透伦敦2月14日 - 欧洲指标德国公债收益率周二攀升至一周高位，此前迹象显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备升息。

尽管美联储主席叶伦暗示特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，但她表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。

这推高美债等全球指标公债收益率，并带动美元上涨，因交易商开始消化美联储在3月14-15日下次政策会议上升息的机率小幅上升。

“叶伦声明的总体基调相当乐观，市场对3月升息相对放松，3月升息的预期可能仅小幅升温，”Investec经济学家Victoria Clarke说。

欧元区方面，分析师表示，令人失望的经济增长数据和政治前景不确定，应会抑制公债收益率进一步上涨。

周二数据显示，德国去年第四季经济成长0.4%，略低于预期，令通胀预期下降。

德国10年期公债收益率周二起初小幅下跌，但在市场准备收市时，上升约4个基点，至一周高位0.38%。

意大利10年期公债收益率周二小幅上升，至2.24%，但升幅小于可比德债收益率。(完) 　　 (编译 利棣儿；审校 李军)
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