金属期市：期铜因智利铜矿工会接受罢工调解而下跌，期铝触及21个月高位

* 智利Escondida铜矿工会接受罢工调解

* 美联储主席叶伦升息言论刺激美元反弹

路透伦敦2月14日 - 期铜周二下滑，因智利的全球最大铜矿罢工工人可望恢复薪资谈判。期铝触及21个月高位，受助于担忧中国为减少污染而可能关闭部分冶炼厂。

美元上涨，打压基本金属。美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，等太久才升息将是不明智的，之后美元反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨6,021美元，盘中高见6,190美元，周一触及2015年5月来最高6,204美元。

智利Escondida大型铜矿工人罢工周二进入第六日，工会接受政府邀请，和矿场运营商必和必拓尝试恢复对话。

交易商表示，消息打击铜市，因担心持有多头仓位的基金或在任何罢工可能结束的信号下卖出。

不过，劳资双方不一定能在调停下取得进展。

“必和必拓提出的条件和工人的要求有很大的距离，”荷兰安智银行(ING)商品策略师Warren Patterson说。

期铝没有跟随基本金属下跌的走势，收高0.9%，报1,887美元，日高在1,907美元，为2015年5月13日来最高。

路透报告，一草拟中的政策文件显示，中国正考虑要求钢铁和铝生产商进一步减产，因北京加大应对雾霾的力度。