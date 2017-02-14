金属期市：期铜因智利铜矿工会接受罢工调解而下跌，期铝触及21个月高位

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 智利Escondida铜矿工会接受罢工调解
* 美联储主席叶伦升息言论刺激美元反弹
路透伦敦2月14日 - 期铜周二下滑，因智利的全球最大铜矿罢工工人可望恢复薪资谈判。期铝触及21个月高位，受助于担忧中国为减少污染而可能关闭部分冶炼厂。
美元上涨，打压基本金属。美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，等太久才升息将是不明智的，之后美元反弹。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨6,021美元，盘中高见6,190美元，周一触及2015年5月来最高6,204美元。
智利Escondida大型铜矿工人罢工周二进入第六日，工会接受政府邀请，和矿场运营商必和必拓尝试恢复对话。
交易商表示，消息打击铜市，因担心持有多头仓位的基金或在任何罢工可能结束的信号下卖出。
不过，劳资双方不一定能在调停下取得进展。
“必和必拓提出的条件和工人的要求有很大的距离，”荷兰安智银行(ING)商品策略师Warren Patterson说。
期铝没有跟随基本金属下跌的走势，收高0.9%，报1,887美元，日高在1,907美元，为2015年5月13日来最高。
路透报告，一草拟中的政策文件显示，中国正考虑要求钢铁和铝生产商进一步减产，因北京加大应对雾霾的力度。
期铅收跌2.7%，报2,355.50美元。期锌下滑0.5%，报2,903美元。期镍上涨0.4%，报10,770美元。期锡跌0.4%，报19,925美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
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