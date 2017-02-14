纽约期市：纽约可可续跌至2008年低位，此前科特迪瓦出口合约违约

路透纽约/伦敦2月14日 - 纽约可可价格周二跌至近八年半最低，连跌第九天，因市场担心主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)出现一波可可出口合约违约，伦敦可可触及三年半低位。

期糖上涨，在周一大跌至六周低位后向上修正。咖啡期货下跌。

纽约5月可可收跌20美元，或1%，报每吨1,905美元，盘中跌至2008年10月以来次月合约最低的1,893美元。

5月伦敦可可期货收跌21英镑，或1.3%，报每吨1,553英镑，此前跌至2013年7月以来最低1,541英镑。

本季全球可可供应严重过剩的前景导致可可期货自年初以来下跌约10%。市场利空人气加重，因一些科特迪瓦可可出口商违约后，本月将科特迪瓦可可拿到市场上再售，交易员表示，未确定有多少科特迪瓦可可仍待出售。

5月原糖价格收涨0.4美分，或1.9%，报每磅20.37美分。5月白糖期货收涨11.50美元，或2.1%，报每吨548.80美元。

罗布斯塔咖啡期货延续从2月1日触及的五年半高位下跌的势态，5月罗布斯塔咖啡期货收低11美元，或0.5%，报每吨2,128美元，此前跌至2,120美元，为1月3日来次月合约最低。