纽约期市：纽约可可续跌至2008年低位，此前科特迪瓦出口合约违约

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透纽约/伦敦2月14日 - 纽约可可价格周二跌至近八年半最低，连跌第九天，因市场担心主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)出现一波可可出口合约违约，伦敦可可触及三年半低位。
期糖上涨，在周一大跌至六周低位后向上修正。咖啡期货下跌。
纽约5月可可收跌20美元，或1%，报每吨1,905美元，盘中跌至2008年10月以来次月合约最低的1,893美元。
5月伦敦可可期货收跌21英镑，或1.3%，报每吨1,553英镑，此前跌至2013年7月以来最低1,541英镑。
本季全球可可供应严重过剩的前景导致可可期货自年初以来下跌约10%。市场利空人气加重，因一些科特迪瓦可可出口商违约后，本月将科特迪瓦可可拿到市场上再售，交易员表示，未确定有多少科特迪瓦可可仍待出售。
5月原糖价格收涨0.4美分，或1.9%，报每磅20.37美分。5月白糖期货收涨11.50美元，或2.1%，报每吨548.80美元。
罗布斯塔咖啡期货延续从2月1日触及的五年半高位下跌的势态，5月罗布斯塔咖啡期货收低11美元，或0.5%，报每吨2,128美元，此前跌至2,120美元，为1月3日来次月合约最低。
5月阿拉比卡咖啡期货收跌0.6美分，或0.4%，报每磅1.4595美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。