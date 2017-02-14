纽约期市：期棉小幅下跌，因美元上涨

“市场超买。没有基金展期，而且买入5月合约也不是很多，”独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose说。

Rose表示，5月合约短期内可能回落至74美分或75美分。

美元兑一篮子主要货币周二升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。

ICE-5月期棉收跌0.26美分，或0.33%，报每磅77.95美分，盘中交投在77.52-78.37美分区间内。

期货市场总成交量减少16,558口，至51,134口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加974口，至283,376口。(完) (编译 利棣儿；审校 李爽)