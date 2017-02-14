纽约期市：期棉小幅下跌，因美元上涨

欧洲已公布经济指标--2017/5/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透2月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在交投迟滞中下跌，美元上涨，重压棉花市场。
“市场超买。没有基金展期，而且买入5月合约也不是很多，”独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose说。
Rose表示，5月合约短期内可能回落至74美分或75美分。
“没有实货生意，市场受投机活动推动。如果投机者不能进一步推高市场，他们将尝试出脱头寸。”
美元兑一篮子主要货币周二升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。
ICE-5月期棉收跌0.26美分，或0.33%，报每磅77.95美分，盘中交投在77.52-78.37美分区间内。
期货市场总成交量减少16,558口，至51,134口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加974口，至283,376口。(完) (编译 利棣儿；审校 李爽)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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