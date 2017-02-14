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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 101.59 -1.51 -1.46 2182318

京东 29.43 -0.09 -0.30 3330771

新浪 76.27 +1.43 +1.91 749338

搜狐 39.41 -0.58 -1.45 174719

网易 256.12 -4.66 -1.79 1094248

百度 182.77 -1.54 -0.84 1931951

台湾

台湾积体电路 31.33 -0.36 -1.14 1096727

联电 1.88 -0.01 -0.53 223351

日月光 6.04 -0.03 -0.49 284986

硅品精密 7.89 +0.05 +0.64 105004

和信超媒体 2.96 -0.12 -3.90 18820

友达 3.65 -0.10 -2.67 599475

中华电信 32.49 +0.10 +0.31 116171

台湾国际航电 50.25 -0.09 -0.18 772351

香港

中国移动 56.80 -0.59 -1.03 73067

中国联通 12.12 -0.14 -1.14 38787

中国电信 48.89 -0.21 -0.43 9459

中芯国际 7.20 -0.20 -2.70 37798

电讯盈科 5.89 -0.09 -1.51 4131

(完) (整理 张荻； 审校 王丽鑫)
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