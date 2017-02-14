《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月14日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 101.59 -1.51 -1.46 2182318
京东 29.43 -0.09 -0.30 3330771
新浪 76.27 +1.43 +1.91 749338
搜狐 39.41 -0.58 -1.45 174719
网易 256.12 -4.66 -1.79 1094248
百度 182.77 -1.54 -0.84 1931951
台湾
台湾积体电路 31.33 -0.36 -1.14 1096727
联电 1.88 -0.01 -0.53 223351
日月光 6.04 -0.03 -0.49 284986
硅品精密 7.89 +0.05 +0.64 105004
和信超媒体 2.96 -0.12 -3.90 18820
友达 3.65 -0.10 -2.67 599475
中华电信 32.49 +0.10 +0.31 116171
台湾国际航电 50.25 -0.09 -0.18 772351
香港
中国移动 56.80 -0.59 -1.03 73067
中国联通 12.12 -0.14 -1.14 38787
中国电信 48.89 -0.21 -0.43 9459
中芯国际 7.20 -0.20 -2.70 37798
电讯盈科 5.89 -0.09 -1.51 4131
(完) (整理 张荻； 审校 王丽鑫)
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