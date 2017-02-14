日韩经济指标预测--2月15日-2月22日****

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月14日(二) 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2月15日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,266 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,480 2月15-22 0200 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差32 出口(较上年同期) -- +11.2% 进口(较上年同期) -- +18.6% 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期) -- -2.6% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差6,414 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) (整理 张涛；审校 张荻)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。