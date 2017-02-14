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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 06:10 BJT

****日韩经济指标预测--2月15日-2月22日****

    以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值    
    
    2月13日当周
    
    2月14日(二)
    2300 韩国失业率                                  1月       --           3.4%
    
    2月15日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周       --      卖超1,266
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      卖超2,480
    
    2月15-22
    0200 韩国贸易收支(亿美元)                  1月修正值       --         顺差32
                出口(较上年同期)                               --         +11.2%
                进口(较上年同期)                               --         +18.6%
    
    2月16日(四)
    2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数          2月       --           正18
    
    2月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月20日当周
    
    2月19日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)         1月        --         +1.8%
                                (较前月)                        --         +0.8%
    2350 日本出口(较上年同期)                        1月        --         +5.4%
             进口(较上年同期)                                   --         -2.6%
             贸易收支(亿日圆)                                   --     顺差6,414
    
    2月20日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月21日(二)
    0030 日本日经制造业PMI                           2月        --          52.7
    
    2月22日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    (完) (整理 张涛；审校 张荻)
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