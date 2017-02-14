澳新经济指标预测--2月15日-2月22日****

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月15日(三) 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +0.1% 0030 澳洲新车销售 1月 -- +0.3% 2月16日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.0 增加1.35 全职就业人数(万人) -- 增加0.93 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.8% 5.8% 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 1月 -- 60.3% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.1% 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.9% (完) (整理 张涛；审校 张荻)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。