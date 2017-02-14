加拿大股市：创纪录新高，受油价与公债收益率走扬推升

路透多伦多2月14日 - 加拿大主要股指周二触及纪录新高，油价与公债收益率走扬为能源股与金融股提供支撑，此外美国总统特朗普上日针对加拿大贸易的温和措辞，则令汽车供应商受益。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，等待太久才升息是不明智的，之后公债收益率跳升。

收益率上涨削减了保险企业债务价值，并令银行的净利差上升。

宏利金融(Manulife Financial)劲扬1.5%至24.95加元，整体金融股上涨0.3%。

“加拿大银行股变得有点贵，”Manulife Asset Management股市分析师Ian Scott表示。

“可以看见股价涨了一点，但跟过去所见的涨势还有段差距。”

油价上涨也带动能源股上升0.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高29.45点或0.19%，报15,786.03点，连续第六天收涨，加股从去年1月触及三年低点以来，已大涨近37%。