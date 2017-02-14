加拿大股市：创纪录新高，受油价与公债收益率走扬推升

欧洲已公布经济指标--2017/5/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透多伦多2月14日 - 加拿大主要股指周二触及纪录新高，油价与公债收益率走扬为能源股与金融股提供支撑，此外美国总统特朗普上日针对加拿大贸易的温和措辞，则令汽车供应商受益。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，等待太久才升息是不明智的，之后公债收益率跳升。
收益率上涨削减了保险企业债务价值，并令银行的净利差上升。
宏利金融(Manulife Financial)劲扬1.5%至24.95加元，整体金融股上涨0.3%。
“加拿大银行股变得有点贵，”Manulife Asset Management股市分析师Ian Scott表示。
“可以看见股价涨了一点，但跟过去所见的涨势还有段差距。”
油价上涨也带动能源股上升0.9%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高29.45点或0.19%，报15,786.03点，连续第六天收涨，加股从去年1月触及三年低点以来，已大涨近37%。
所有10大类股中有五大类股上涨。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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