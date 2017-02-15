美国FED：再度提醒美国商业地产市场风险滋长--货币政策报告

路透2月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储)官员并不认为美国资产市场中存在全面风险滋长的问题，但除了一个市场--商业地产之外。

在周二美联储提交给国会的半年度货币政策报告中，这一担心十分明显。报告特别提到商业地产价格“让人越来越担心”，即便联储仍把影响金融稳定的整体风险定性为“温和”。

报告称，“商业地产估值在过去一年让人越来越担心，近来仍不断上升，地产价格继续攀升，资本比率降至历史低位。”这份报告由美联储专家准备，并在联储主席叶伦出席半年一度的国会听证会时提交给国会。(bit.ly/2lMTRav)

叶伦周二在参议院金融委员会发表证词，周三将前往众议院金融服务委员会。

报告称，虽然商业地产债务情况相对于整体经济来说依然温和，且银行业已收紧放贷标准，但不断上升的“估值压力可能让一些规模较小的银行在商业地产价格大幅下滑时面临危险。”

根据美联储数据，2015年9月美国银行业发放的商业地产贷款超过了金融危机前的水平，最新的1月数据为达到创纪录的1.97万亿美元。小型银行发放的此类贷款占总规模的近三分之二，约为1.22万亿美元。

根据Green Street Advisors的商业地产价格指数，美国商业地产价格已较2009年中期的危机后低点上涨逾一倍。不过，2016年录得的上涨约3%，为这波反弹中的最小涨幅。

这是货币政策报告连续第五次就该行业发出警告，也是迄今为止最尖锐的一次。商业地产估值和放贷标准，也一直是波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦担忧的事情。

在2015年2月的报告中，叶伦领导的美联储对该行业首次引用了“估值压力”措辞，当时称“与租金相比价格上升，而证券化的承销标准有些放松”。

美联储在随后的报告中更有力地重申了该担忧，并在一年前指出银行监管机构已采取预防措施，发布联合声明“强化该行业审慎风险管理的现行指引”。

去年6月的报告措辞更为强硬，称“由于商业地产价格继续超过租金收入，商业地产行业的估值似乎越来越容易受到负面冲击”。