金砖国家：2月14日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透2月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月14日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.15%，报934.08点。
中国股市：沪综指连五日收升续创逾两个月新高，通胀数据加剧大盘震荡
中国汇市：结汇盘推动人民币收升逾百点，中国通胀数据影响有限
香港股市：几近收平，获利了结抵消内地南下资金的提振效应
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.38%，报66,712.881点。
巴西汇市：雷亚尔升至逾一年半高点，因资本流入增加，并且巴西央行在暂停两周后恢复汇市干预。雷亚尔兑美元收报3.0940/60，上日收报3.1095/01。
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南非股市：下跌，矿商Kumba Iron Ore的跌势给大盘造成拖累，此前该公司宣布不准备向股东派发股息。指标Top-40指数收盘下跌1.1%，报45,437.28点；大盘综合指数收盘下跌0.93%，报52,465.64点。
南非汇市：兰特兑美元触及15个月高位，因风险意愿增强和失业率下降
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印度股市：连续第二天收盘近持平，追随亚洲市场的低迷表现，汽车类股的跌势抵消了能源和信息技术类股的涨幅。BSE指数收盘下跌0.04%，报28,339.31点；NSE指数收盘下跌0.14%，报8,792.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.93，上日收报67.015。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.07%，报1,173.97点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.05%，报601.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.5%，报57.1075；卢布兑欧元升值1.71%，报60.4。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。