金砖国家：2月14日股汇市收盘纵览

路透2月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月14日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.15%，报934.08点。

中国股市：沪综指连五日收升续创逾两个月新高，通胀数据加剧大盘震荡

中国汇市：结汇盘推动人民币收升逾百点，中国通胀数据影响有限

香港股市：几近收平，获利了结抵消内地南下资金的提振效应

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.38%，报66,712.881点。

巴西汇市：雷亚尔升至逾一年半高点，因资本流入增加，并且巴西央行在暂停两周后恢复汇市干预。雷亚尔兑美元收报3.0940/60，上日收报3.1095/01。

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南非股市：下跌，矿商Kumba Iron Ore的跌势给大盘造成拖累，此前该公司宣布不准备向股东派发股息。指标Top-40指数收盘下跌1.1%，报45,437.28点；大盘综合指数收盘下跌0.93%，报52,465.64点。

南非汇市：兰特兑美元触及15个月高位，因风险意愿增强和失业率下降

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印度股市：连续第二天收盘近持平，追随亚洲市场的低迷表现，汽车类股的跌势抵消了能源和信息技术类股的涨幅。BSE指数收盘下跌0.04%，报28,339.31点；NSE指数收盘下跌0.14%，报8,792.3点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.93，上日收报67.015。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.07%，报1,173.97点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.05%，报601.08点。