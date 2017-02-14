欧洲经济指标预测--2月15日-2月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月15日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 1月 增加0.8 减少10.1 按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.7% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 12月 顺差228 顺差259 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元) -- 流出63 0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.9% -1.9% (较上年同期) +3.4% +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.7% -2.0% (较上年同期) +3.9% +4.9% 2月20日当周 2月20日(一) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.0% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 -- 正5 1500 欧元区消费者信心指数初值 2月 -- 负4.9 2月21日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差27.16 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.8% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 53.6 服务业PMI -- 54.1 综合PMI -- 54.0 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 56.4 服务业PMI -- 53.4 综合PMI -- 54.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.2 服务业PMI -- 53.7 综合PMI -- 54.4 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -- 64.21 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 362.94 2月22日(三) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 -- 109.8 现况指数 -- 116.9 预期指数 -- 103.2 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -2.0% (较上年同期) -- +0.7% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.8% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +0.9% (完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)