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市场报道 | 2017年 2月 15日 星期三 07:43 BJT

****欧洲经济指标预测--2月15日-2月22日****

    以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    
    2月13日当周
    
    2月15日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)            1月     增加0.8   减少10.1
             按ILO标准计算的失业率        截至12月的三个月      4.8%       4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)            +2.8%      +2.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)          +2.7%      +2.7%
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       12月     顺差228    顺差259
    
    2月16日(四)
    0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  第四季          --      10.0%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               12月          --   顺差2.35
               全球贸易收支(亿欧元)                               --  顺差42.03
    
    2月17日(五)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           12月          --    盈余405
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --    盈余361
               直接投资/证券投资流动情况(亿欧元)                  --     流出63
    0930 英国零售销售(较前月)                        1月       +0.9%      -1.9%
                 (较上年同期)                                  +3.4%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                        +0.7%      -2.0%
                           (较上年同期)                        +3.9%      +4.9%
    
    2月20日当周
    
    2月20日(一)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月          --      +0.4%
                            (较上年同期)                          --      +1.0%
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             2月          --        正5
    1500 欧元区消费者信心指数初值                    2月          --      负4.9
    
    2月21日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        1月          --  顺差27.16
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    1月终值          --      +0.3%
                                 (较上年同期)                     --      +0.8%
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     2月初值          --       53.6
                   服务业PMI                                      --       54.1
                   综合PMI                                        --       54.0
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     2月初值          --       56.4
                   服务业PMI                                      --       53.4
                   综合PMI                                        --       54.8
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)   2月初值          --       55.2
                     服务业PMI                                    --       53.7
                     综合PMI                                      --       54.4
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            1月          --      64.21
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --     362.94 
    
    2月22日(三)
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                     2月          --      109.8
                    现况指数                                      --      116.9
                    预期指数                                      --      103.2
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       1月终值          --      +0.2%
                                  (较上年同期)                    --      +0.9%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     --      -2.0%
                                 (较上年同期)                     --      +0.7%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)      第四季修正值          --      +0.6%
                              (较上年同期)                        --      +2.2%
    0930 英国企业投资(较前季)                 第四季初值          --      +0.4%
                     (较上年同期)                                 --      -2.2%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  1月终值          --      +0.5%
                                       (较上年同期)               --      +1.8%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                       --      +0.4%
                                   (较上年同期)                   --      +0.9% (完) (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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