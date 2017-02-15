《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月15日

路透2月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7588 港元) 美国股市三大股指周二创下纪录高位，道琼工业指数升92.25点，或0.45%，至20,504.41点，银行 股领涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，迟迟不升息将是不明智的。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 124.170 -0.32 9749 9.634 0.99 中国铝业 13.800 2.68 12952 4.283 -0.17 中国移动 56.800 -1.03 73067 88.140 0.27 中国人寿 15.770 0.06 65766 24.471 0.09 中石油 79.190 -0.16 11438 6.144 0.07 中石化 79.500 -0.79 9124 6.168 0.95 汇丰控股 43.510 0.53 1664075 67.517 0.77 中电信 48.890 -0.43 9459 3.793 0.89 中国联通 12.120 -1.14 38787 9.404 0.15 兖州煤业 7.710 0.78 40907 5.982 -1.93 华能国际 28.030 1.23 22460 5.437 0.50 南方航空 30.720 0.62 2655 4.767 -0.48 东方航空 26.940 -0.44 629 4.180 0.01 中芯国际 7.200 -2.70 37798 1.117 -90.11 （完） (整理 梁慧仪)