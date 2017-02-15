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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 08:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月15日

    路透2月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7588
港元)
    
    美国股市三大股指周二创下纪录高位，道琼工业指数升92.25点，或0.45%，至20,504.41点，银行
股领涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，迟迟不升息将是不明智的。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              124.170     -0.32       9749        9.634       0.99
 中国铝业                            13.800      2.68        12952       4.283       -0.17
 中国移动                            56.800      -1.03       73067       88.140      0.27
 中国人寿                            15.770      0.06        65766       24.471      0.09
 中石油                              79.190      -0.16       11438       6.144       0.07
 中石化                              79.500      -0.79       9124        6.168       0.95
 汇丰控股                            43.510      0.53        1664075     67.517      0.77
 中电信                              48.890      -0.43       9459        3.793       0.89
 中国联通                            12.120      -1.14       38787       9.404       0.15
 兖州煤业                            7.710       0.78        40907       5.982       -1.93
 华能国际                            28.030      1.23        22460       5.437       0.50
 南方航空                            30.720      0.62        2655        4.767       -0.48
 东方航空                            26.940      -0.44       629         4.180       0.01
 中芯国际                            7.200       -2.70       37798       1.117       -90.11
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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