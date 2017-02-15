《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透2月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7588 港元) 美国股市三大股指周二创下纪录高位，道琼工业指数升92.25点，或0.45%，至20,504.41点，银行 股领涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，迟迟不升息将是不明智的。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 124.170 -0.32 9749 9.634 0.99 中国铝业 13.800 2.68 12952 4.283 -0.17 中国移动 56.800 -1.03 73067 88.140 0.27 中国人寿 15.770 0.06 65766 24.471 0.09 中石油 79.190 -0.16 11438 6.144 0.07 中石化 79.500 -0.79 9124 6.168 0.95 汇丰控股 43.510 0.53 1664075 67.517 0.77 中电信 48.890 -0.43 9459 3.793 0.89 中国联通 12.120 -1.14 38787 9.404 0.15 兖州煤业 7.710 0.78 40907 5.982 -1.93 华能国际 28.030 1.23 22460 5.437 0.50 南方航空 30.720 0.62 2655 4.767 -0.48 东方航空 26.940 -0.44 629 4.180 0.01 中芯国际 7.200 -2.70 37798 1.117 -90.11 （完） (整理 梁慧仪)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。