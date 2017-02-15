《中国报摘》--中国证券报2月15日

* 头版头条:

--中国国家统计局发布数据显示，1月全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.0%，同比上涨2.5%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.8%，同比上涨6.9%。业内人士认为，CPI涨幅超出市场预期，主要原因是非食品价格远超预期。货币政策方面，基于供给侧改革的综合要求，预计稳中偏紧的基调不变。

* 其他:

--记者获悉，一年一度的上海国资国企工作会议将于16日召开；上海新一年的国企改革亮点可期。从近期上海国企集团以及区一级国企改革布局安排来看，在混合所有制改革等大方向下，“一企一策”抓紧落实相关改革步骤将是今年重点，特别是对于一些改革相对先行的国企，“二次混改”等将是改革重点。

--中国证券投资基金业协会召开会议，要从推进可持续发展、提升金融服务实体经济效率、守住风险防范底线三个方面推动资管业务回归投资者风险自担、收益自享的资管本质。

--由东方电气（广州）重型机器有限公司自主设计及制造的低压加热器14日在广州装运出口。该设备将用于法国电力集团CP1系列核电站的设备更换，标志着中国核电产业“走出去”取得了新的突破。

--据不完全统计，今年以来二级市场已有逾10家公司被举牌。分析人士表示，对上市公司举牌有两个主要动机，一是谋求大股东地位和对上市公司的控制权，为后续资本运作铺路；二是纯粹地博取股票差价，通过举牌提振股价，同时赌重组坐顺风车获利。（完）