《中国报摘》--中国证券报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 头版头条:
--中国国家统计局发布数据显示，1月全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.0%，同比上涨2.5%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.8%，同比上涨6.9%。业内人士认为，CPI涨幅超出市场预期，主要原因是非食品价格远超预期。货币政策方面，基于供给侧改革的综合要求，预计稳中偏紧的基调不变。
* 其他:
--记者获悉，一年一度的上海国资国企工作会议将于16日召开；上海新一年的国企改革亮点可期。从近期上海国企集团以及区一级国企改革布局安排来看，在混合所有制改革等大方向下，“一企一策”抓紧落实相关改革步骤将是今年重点，特别是对于一些改革相对先行的国企，“二次混改”等将是改革重点。
--中国证券投资基金业协会召开会议，要从推进可持续发展、提升金融服务实体经济效率、守住风险防范底线三个方面推动资管业务回归投资者风险自担、收益自享的资管本质。
--由东方电气（广州）重型机器有限公司自主设计及制造的低压加热器14日在广州装运出口。该设备将用于法国电力集团CP1系列核电站的设备更换，标志着中国核电产业“走出去”取得了新的突破。
--据不完全统计，今年以来二级市场已有逾10家公司被举牌。分析人士表示，对上市公司举牌有两个主要动机，一是谋求大股东地位和对上市公司的控制权，为后续资本运作铺路；二是纯粹地博取股票差价，通过举牌提振股价，同时赌重组坐顺风车获利。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。