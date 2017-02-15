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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月15日-2月22日

    以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日  时间   国家     规模    发行细节
 )                                   
 2/15               英国             标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公
                                     债
 2/15               日本             标售一年期贴现国库券
                                     
 2/15               葡萄牙           标售国库券
 2/16               日本             标售三个月期贴现国库券
 2/16               日本             增强流动性标售
 2/16               西班牙           标售债券
 2/16               法国             标售中期债券(BTAN)/指数关连债券
 2/20               法国             标售国库券(BTF)
 2/21               美国             发售两年期公债
 2/21               英国             标售票息1½%、2026年到期公债
 2/21               日本             增强流动性标售
 2/21               西班牙           标售三个月和九个月期国库券
 2/22               美国             发售两年期浮息债券
 2/22               美国             发售五年期公债
 2/22               德国             标售30年期联邦债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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