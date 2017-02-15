《香港报摘》--经济日报2月15日

**头版头条**

--继瑞信之后，摩根士丹利以三大理由看好港股前景，预期未来12个月有300亿美元北水南下；部分中资券商亦看到海外资金回流港股市场踪影。

**其他**

--经营＂小肥牛＂火锅店的国茂控股（新上市编号8428），未有受近日三只创业板新股因股份配售问题而延期上市，将按照原定计划在今日上市。有投行人士指，由于国茂股份配发明显较分散，故获得监管机构放行。

--各本地流动电讯商的900、1,800兆赫（MHz）频带使用期于2020年起陆续到期，通讯事务管理局就届满安排，举行第二轮谘询。通讯局拒绝全数频谱给予现有营运商获优先指配，提议将六成频谱作市场拍卖，其余四成才让营运商优先申请。

--中国恒大主席许家印表示，今年地产业务销售目标为4,500亿元人民币，并于未来保持每年20%增长，并于今年实现核心净利润243亿元。（完）

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