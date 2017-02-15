《香港报摘》--经济日报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
**头版头条**
--继瑞信之后，摩根士丹利以三大理由看好港股前景，预期未来12个月有300亿美元北水南下；部分中资券商亦看到海外资金回流港股市场踪影。
**其他**
--经营＂小肥牛＂火锅店的国茂控股（新上市编号8428），未有受近日三只创业板新股因股份配售问题而延期上市，将按照原定计划在今日上市。有投行人士指，由于国茂股份配发明显较分散，故获得监管机构放行。
--各本地流动电讯商的900、1,800兆赫（MHz）频带使用期于2020年起陆续到期，通讯事务管理局就届满安排，举行第二轮谘询。通讯局拒绝全数频谱给予现有营运商获优先指配，提议将六成频谱作市场拍卖，其余四成才让营运商优先申请。
--中国恒大主席许家印表示，今年地产业务销售目标为4,500亿元人民币，并于未来保持每年20%增长，并于今年实现核心净利润243亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。