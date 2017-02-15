《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
*工商时报：
--工总理事长许胜雄倡议、工商团体参与、经济部规画的产业发展会议。经济部长李世光表示会实质讨论产业经营面的问题及因应对策。不议而不决、决而不行，若有具体结论，一定会作成决策。为了掌握时效，最快4月就会举办一系列会议。
--中信金海外拓点2017年可望有新进度。金管会官员指出，中信参股泰国LHFG集团已送件金管会，目前正在审查，但因去年有12家银行不当销售目标可赎回远期契约(TRF)等衍生性金融商品被开罚，各家都尚未提出改善措施，中信银也是其一，因此，会等中信银补件完成后再行审核。
*经济日报：
--财政部昨日举办第二场〞股利所得税及两税合一制度之检讨〞座谈会，学者专家普遍赞同废除现行两税合一的设算扣抵制，而在取代设算扣抵制度的可能方案，专家学者倾向股利所得部分免税法，外界预估未来将与分离课税法两者进行论战选择。
--晶圆代工龙头台积电董事会决议去年盈余每股配息7台币，写下21年新高，配息率54.3%，虽略显保守，但仍高于前年的50.8%。
--配合新政府推动都更政策，内政部提出都更条例修正案，增订都更相关融资案将排除银行法建筑融资上限30%限制。目前有一半银行建筑融资在26%以上，此举将有助都更推动及不动产放款，大型银行受惠最大。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。