《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月15日

*工商时报：

--工总理事长许胜雄倡议、工商团体参与、经济部规画的产业发展会议。经济部长李世光表示会实质讨论产业经营面的问题及因应对策。不议而不决、决而不行，若有具体结论，一定会作成决策。为了掌握时效，最快4月就会举办一系列会议。

--中信金海外拓点2017年可望有新进度。金管会官员指出，中信参股泰国LHFG集团已送件金管会，目前正在审查，但因去年有12家银行不当销售目标可赎回远期契约(TRF)等衍生性金融商品被开罚，各家都尚未提出改善措施，中信银也是其一，因此，会等中信银补件完成后再行审核。

*经济日报：

--财政部昨日举办第二场〞股利所得税及两税合一制度之检讨〞座谈会，学者专家普遍赞同废除现行两税合一的设算扣抵制，而在取代设算扣抵制度的可能方案，专家学者倾向股利所得部分免税法，外界预估未来将与分离课税法两者进行论战选择。

--晶圆代工龙头台积电董事会决议去年盈余每股配息7台币，写下21年新高，配息率54.3%，虽略显保守，但仍高于前年的50.8%。

--配合新政府推动都更政策，内政部提出都更条例修正案，增订都更相关融资案将排除银行法建筑融资上限30%限制。目前有一半银行建筑融资在26%以上，此举将有助都更推动及不动产放款，大型银行受惠最大。 (完)