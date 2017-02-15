《香港报摘》--信报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
**头版头条**
--美国联储局主席耶伦昨天表示，等待太久才再加息并不明智，或会造成日后须快速加息，扰乱金融市场，更可能导致美国经济再陷入衰退，重申循序渐进加息恰当。耶伦虽然没有就下月会否加息露口风，但言论略偏鹰派，带动美元上升，美股早段亦偏软。
**其他**
--电视广播（TVB）正进行股份回购，传奇影业及娱乐集团突现提出收购TVB近三成股权，似有敌意收购之嫌。TVB周一随即宣布将回购价调升15%迎战。传奇集团创办人周艺强接受有线电视访问时回应，批评TVB回购举动对小股东不理想，又强调今次出手为＂善意收购＂。
--郑裕彤家族基金持有的国际娱乐控股权易手至＂股坛猛人＂、职业德州扑克牌手蔡朝晖。蔡朝晖以12.22亿港元向郑氏家族买入约64.77%国际娱乐股权，并触发全面收购，以每股作价1.6港元向公众股东提现金要约。
--中国燃气表示，公司最近数月天然气销售表现较预期为佳，按本财政年度目标售气量增长最少13%，有信心实际售气量增长可达到甚至超过目标。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。