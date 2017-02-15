《香港报摘》--信报2月15日

**头版头条**

--美国联储局主席耶伦昨天表示，等待太久才再加息并不明智，或会造成日后须快速加息，扰乱金融市场，更可能导致美国经济再陷入衰退，重申循序渐进加息恰当。耶伦虽然没有就下月会否加息露口风，但言论略偏鹰派，带动美元上升，美股早段亦偏软。

**其他**

--电视广播（TVB）正进行股份回购，传奇影业及娱乐集团突现提出收购TVB近三成股权，似有敌意收购之嫌。TVB周一随即宣布将回购价调升15%迎战。传奇集团创办人周艺强接受有线电视访问时回应，批评TVB回购举动对小股东不理想，又强调今次出手为＂善意收购＂。

--郑裕彤家族基金持有的国际娱乐控股权易手至＂股坛猛人＂、职业德州扑克牌手蔡朝晖。蔡朝晖以12.22亿港元向郑氏家族买入约64.77%国际娱乐股权，并触发全面收购，以每股作价1.6港元向公众股东提现金要约。

--中国燃气表示，公司最近数月天然气销售表现较预期为佳，按本财政年度目标售气量增长最少13%，有信心实际售气量增长可达到甚至超过目标。（完）

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