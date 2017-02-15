《香港报摘》--其他报纸重要消息2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
**明报**
--北汽发布盈喜，称受惠于北京奔驰与北京品牌业绩增长等原因，预计2016年公司纯利按年将增逾90%。惟公司昨股价偏软，高开逾7%至9.5元后遇回吐压力，全日倒跌0.45%至8.82元。过去两个月，北汽股价已从6.6元低位炒高约三成。
**星岛日报**
--电视广播大股东之一，有＂中国梅铎＂之称的黎瑞刚旗下华人文化投资基金公布，拟斥数千万欧罗，入股国际汽联电动方程式锦标赛FIA Formula E Championship（Formula E）的官方推广公司Formula E Holdings Limited（FEH）。
--飞达副主席兼董事总经理颜宝铃表示，该公司计画在孟加拉兴建第二期厂房，期望今年内可建成。
**苹果日报**
--东亚银行本周五公布业绩，因去年下半年该行就内地不良贷款进行＂洗仓式拨备＂，故集团下半年整体盈利将跑输上半年。据悉若单计东亚内地业务，去年税后盈利不排除有机会亏损。
**文汇报**
--今日首挂的松龄护老集团昨晚暗盘表现先拔头筹，每手8,000股最多赚1,440港元。该股公开发售备受追捧，共录得超额认购近796倍，一手中签率约30%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。