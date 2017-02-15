《香港报摘》--其他报纸重要消息2月15日

**明报**

--北汽发布盈喜，称受惠于北京奔驰与北京品牌业绩增长等原因，预计2016年公司纯利按年将增逾90%。惟公司昨股价偏软，高开逾7%至9.5元后遇回吐压力，全日倒跌0.45%至8.82元。过去两个月，北汽股价已从6.6元低位炒高约三成。

**星岛日报**

--电视广播大股东之一，有＂中国梅铎＂之称的黎瑞刚旗下华人文化投资基金公布，拟斥数千万欧罗，入股国际汽联电动方程式锦标赛FIA Formula E Championship（Formula E）的官方推广公司Formula E Holdings Limited（FEH）。

--飞达副主席兼董事总经理颜宝铃表示，该公司计画在孟加拉兴建第二期厂房，期望今年内可建成。

**苹果日报**

--东亚银行本周五公布业绩，因去年下半年该行就内地不良贷款进行＂洗仓式拨备＂，故集团下半年整体盈利将跑输上半年。据悉若单计东亚内地业务，去年税后盈利不排除有机会亏损。

**文汇报**

--今日首挂的松龄护老集团昨晚暗盘表现先拔头筹，每手8,000股最多赚1,440港元。该股公开发售备受追捧，共录得超额认购近796倍，一手中签率约30%。（完）

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