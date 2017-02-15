《中国已公布新股发行上市日程表》--2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/15 深 金银河 300619 1,868 10.98 22.98 民生证券 2/17 2/15 深 安靠智电 300617 1,667 24.38 22.99 华泰联合 2/17 2/21 沪 常青股份 732768 5,100 -- -- 东方花旗 2/23 2/21 沪 元成股份 732388 2,500 -- -- 海通证券 2/23 2/21 深 科达利 002850 3,500 -- -- 中金公司 2/23 2/22 沪 三星新材 732578 2,200 -- -- 国信证券 2/24 2/22 沪 海量数据 732138 2,050 -- -- 国海证券 2/24 2/22 沪 天域生态 732717 4,317.79 -- -- 中德证券 2/24 2/22 深 麦格米特 002851 4,450 -- -- 华林证券 2/24 2/23 深 尚品宅配 300616 2,700 -- -- 招商证券 2/27 2/23 深 寒锐钴业 300618 3,000 -- -- 民生证券 2/27 2/23 沪 圣龙股份 732178 5,000 -- -- 国信证券 2/27 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 15.26 22.97 德邦证券 3/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 2/15 深 汇纳科技 2,500 8.12 22.97 安信证券 2/15 深 宣亚国际 1,800 16.14 22.98 中德证券 2/15 深 欣天科技 2,000 14.37 22.98 爱建证券 2/15 沪 白银有色 69,800 1.78 58.17 中信建投 信达证券 -- 沪 博天环境 4,001 6.74 22.97 中信建投 -- 深 威星智能 2,166.67 12.08 22.99 东吴证券 -- 沪 海峡环保 11,250 4.04 22.99 兴业证券 -- 深 富瀚微 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 -- 沪 重庆建工 18,150 3.12 22.92 华融证券 -- 深 美力科技 2,237 11.97 22.99 兴业证券 -- 沪 安井食品 5,401 11.12 22.99 民生证券 -- 沪 诺邦股份 3,000 13.31 22.99 国金证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。