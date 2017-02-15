《中国报摘》--其他报纸重要消息2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
**上海证券报**
--据统计，截至2月14日，沪深两市已有153家上市公司披露了业绩快报，其中99家公司归属于母公司股东的净利润实现同比增长，“报喜”比例超过六成。从行业分布情况来看，医药生物行业、化工、电子行业公司业绩增幅均较靠前。
--随着承诺日期的临近，中船重工集团向中国重工的资产注入事宜再度成为市场关注焦点。不过，根据中船重工集团的最新表态，由于待注资产中的6家企业与中国重工已不存在潜在同业竞争，遂终止履行原有注入承诺；而另外2家企业虽仍有注入预期，但具体注入时间表却不明确。
**证券时报**
--数据统计发现，截至2月14日，今年以来，58保险机构开展了293次调研，较去年同期增长33.11%，共造访了133家上市公司，其中电子行业最受青睐。
**每日经济新闻**
--记者获悉，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（征求意见稿正在征求意见。方案显示，针对AQI（空气质量指数）指数“爆表”的城市，相关部门计划加大钢铁企业限产力度，同时实施电解铝、化工类企业错峰生产；比如其中要求，在2017年冬季采暖季，相关城市钢铁拟限产50%，电解铝厂限产30%以上。
**21世纪经济报 道**
--国家发改委近日公布了《西部大开发“十三五”规划》。西部地区的国家级新区有望在“十三五”期间再扩围。目前在西部地区，新疆“城北新区”、广西“五象新区”和内蒙古“和林格尔新区”属于“待批”的国家级新区。
**人民日报**
--中国机械工业联合会发布2016年全年机械工业经济运行情况，数据显示，2016年机械工业增加值增速呈现逐月攀升的态势，1—12月同比增长9.6%，比上年增速提高4.1个百分点，高于同期全国工业增速3.6个百分点。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。