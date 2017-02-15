《中国报摘》--其他报纸重要消息2月15日

**上海证券报**

--据统计，截至2月14日，沪深两市已有153家上市公司披露了业绩快报，其中99家公司归属于母公司股东的净利润实现同比增长，“报喜”比例超过六成。从行业分布情况来看，医药生物行业、化工、电子行业公司业绩增幅均较靠前。

--随着承诺日期的临近，中船重工集团向中国重工的资产注入事宜再度成为市场关注焦点。不过，根据中船重工集团的最新表态，由于待注资产中的6家企业与中国重工已不存在潜在同业竞争，遂终止履行原有注入承诺；而另外2家企业虽仍有注入预期，但具体注入时间表却不明确。

**证券时报**

--数据统计发现，截至2月14日，今年以来，58保险机构开展了293次调研，较去年同期增长33.11%，共造访了133家上市公司，其中电子行业最受青睐。

**每日经济新闻**

--记者获悉，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（征求意见稿正在征求意见。方案显示，针对AQI（空气质量指数）指数“爆表”的城市，相关部门计划加大钢铁企业限产力度，同时实施电解铝、化工类企业错峰生产；比如其中要求，在2017年冬季采暖季，相关城市钢铁拟限产50%，电解铝厂限产30%以上。

**21世纪经济报 道**

--国家发改委近日公布了《西部大开发“十三五”规划》。西部地区的国家级新区有望在“十三五”期间再扩围。目前在西部地区，新疆“城北新区”、广西“五象新区”和内蒙古“和林格尔新区”属于“待批”的国家级新区。

**人民日报**

--中国机械工业联合会发布2016年全年机械工业经济运行情况，数据显示，2016年机械工业增加值增速呈现逐月攀升的态势，1—12月同比增长9.6%，比上年增速提高4.1个百分点，高于同期全国工业增速3.6个百分点。（完）