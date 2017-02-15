港报财经评论：红筹佳选－中旅光国--经济日报2月15日

红筹佳选－中旅光国/ 林瑞芬

中资股在港受中资追捧，对大市影响力逐渐提升，对上周恒生指数公司公布季度检讨结果之时，宣布建议扩大近期持续跑赢恒生指数的国企指数成分股范畴，逐渐加入红筹股及民营企业股，令国指成为具代表性的「香港市场中国指数」之计划，也不意外。

红筹股昨日又爆升只香港中旅（00308），最高见2.4元，收报2.39元，升幅4.8%。德银发表研究分析报告，再度引发投资者炒重组概念。香港中旅于去年发行一批股票期权，每股行使价达2.3元，予若干员工，有效期为5年，德银认为这应有助集团改善资产盈利能力，员工有赏，才有动力推动企业盈利改善。中旅在内地及香港有不少旅游资产，在今年完成资产重组后，有望改善利润。

据德银引述集团管理指，将有两项亏损业务出售，德银猜想中旅于2017年财年有条件提升派息比率到65%至80%。看中旅更重资产面，据德银估算其持有净现金都有40亿元，而港澳5间自营酒店的价值约80亿元，两者相加，已接近现市值水平，这变相公司其他资产是赠送的，具价值投资面，中期目标看2.7元。

笔者认同德银的分析，不过，读者要注意一点，是国企、红筹管理效率，一般较私营企业慢，中旅自去年下半年已憧憬重组概念，但重组过程漫长，管理人士又要配合调动，成效待发挥又隔一段时间，需要慢慢煲（持货等收成），谂着今日买，明日、后日股价升完又升，短途赛，分分钟坐货！短綫逼近2.4至2.5元为阻力大关，短期值博空间有限，只宜候低收集，以2元止蚀。

红筹股中，不少需要考验耐力，用时间投资，当中，环保股就是。虽然国策方向明确，但股价总不可能日日升。地方两会2月10日已全部完成，生态环境保护成为常见词，可见环保中污水治理目标最明确。在按《「十三五」全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求下，直辖市、省会、计划单列市要在2017年底前基本消除黑臭水体，由此，上海提出2017年继续启动28座污水处理厂改造使污水处理率达到92%以上，四川提出成都主城区2017年全部消除黑臭水体，河南提出在2017年实现省辖市建成区130个黑臭水体基本消除，江苏要推进30个县（市、区）省级村庄生活污水治理试点建设，江西提出推进48个县（市）和25个工业园区污水管网、鄱阳湖沿綫20个建制镇污水处理设施及管网项目建设。

在污水处理，以至垃圾处理的范畴上，具实力作中綫投资的莫过于光大国际（00257）。引述光大证券指出，光国近月的专案开发进展顺利。例如，几个垃圾发电项目，包括滕州项目一期、沛县项目一期及平度项目一期，已于近期完成建设、启动运营。去年12月，集团签订一项协定，将以BOO（即建设—拥有—经营）模式于越南芹苴市投资一个垃圾发电专案，总投资额约4,700万美元，启示光国正积极推进海外扩张。年内，公司股价是否有催化，则看市况能否持续旺盛，推快其绿色环保业务的分拆上市。光大绿色主要从事生物质原材料发电、危废处置、太阳能和风电，若能成功分拆，相信有助降低成本，提高公司营运效率，并释放潜在价值。

综合光国三大业务，环保能源及环保水务要在未来一、两年持续平稳发展，问题不大，而绿色环保初期盈利贡献有限，但最具爆发潜力。买卖策略上，建议于9.2元或楼下收集，以8.6元止蚀，中綫目标看11元，昨收报10.08元。

回说大市，落后的中资电力股后，昨日落后的红筹中旅以及濠赌股也炒升，短期炒落后，有点预示大市经急冲后要略为盘整。不过，在A股大跌压力有限时，港股的盘整压力料亦有限，国指守稳10000点，反覆沿上升通道挑战10800至11000点。最新中国PPI数据持续升，对周期股的利润有改善助力。（完）

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