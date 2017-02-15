港报财经评论：红筹佳选－中旅光国--经济日报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
红筹佳选－中旅光国/ 林瑞芬
中资股在港受中资追捧，对大市影响力逐渐提升，对上周恒生指数公司公布季度检讨结果之时，宣布建议扩大近期持续跑赢恒生指数的国企指数成分股范畴，逐渐加入红筹股及民营企业股，令国指成为具代表性的「香港市场中国指数」之计划，也不意外。
红筹股昨日又爆升只香港中旅（00308），最高见2.4元，收报2.39元，升幅4.8%。德银发表研究分析报告，再度引发投资者炒重组概念。香港中旅于去年发行一批股票期权，每股行使价达2.3元，予若干员工，有效期为5年，德银认为这应有助集团改善资产盈利能力，员工有赏，才有动力推动企业盈利改善。中旅在内地及香港有不少旅游资产，在今年完成资产重组后，有望改善利润。
据德银引述集团管理指，将有两项亏损业务出售，德银猜想中旅于2017年财年有条件提升派息比率到65%至80%。看中旅更重资产面，据德银估算其持有净现金都有40亿元，而港澳5间自营酒店的价值约80亿元，两者相加，已接近现市值水平，这变相公司其他资产是赠送的，具价值投资面，中期目标看2.7元。
笔者认同德银的分析，不过，读者要注意一点，是国企、红筹管理效率，一般较私营企业慢，中旅自去年下半年已憧憬重组概念，但重组过程漫长，管理人士又要配合调动，成效待发挥又隔一段时间，需要慢慢煲（持货等收成），谂着今日买，明日、后日股价升完又升，短途赛，分分钟坐货！短綫逼近2.4至2.5元为阻力大关，短期值博空间有限，只宜候低收集，以2元止蚀。
红筹股中，不少需要考验耐力，用时间投资，当中，环保股就是。虽然国策方向明确，但股价总不可能日日升。地方两会2月10日已全部完成，生态环境保护成为常见词，可见环保中污水治理目标最明确。在按《「十三五」全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求下，直辖市、省会、计划单列市要在2017年底前基本消除黑臭水体，由此，上海提出2017年继续启动28座污水处理厂改造使污水处理率达到92%以上，四川提出成都主城区2017年全部消除黑臭水体，河南提出在2017年实现省辖市建成区130个黑臭水体基本消除，江苏要推进30个县（市、区）省级村庄生活污水治理试点建设，江西提出推进48个县（市）和25个工业园区污水管网、鄱阳湖沿綫20个建制镇污水处理设施及管网项目建设。
在污水处理，以至垃圾处理的范畴上，具实力作中綫投资的莫过于光大国际（00257）。引述光大证券指出，光国近月的专案开发进展顺利。例如，几个垃圾发电项目，包括滕州项目一期、沛县项目一期及平度项目一期，已于近期完成建设、启动运营。去年12月，集团签订一项协定，将以BOO（即建设—拥有—经营）模式于越南芹苴市投资一个垃圾发电专案，总投资额约4,700万美元，启示光国正积极推进海外扩张。年内，公司股价是否有催化，则看市况能否持续旺盛，推快其绿色环保业务的分拆上市。光大绿色主要从事生物质原材料发电、危废处置、太阳能和风电，若能成功分拆，相信有助降低成本，提高公司营运效率，并释放潜在价值。
综合光国三大业务，环保能源及环保水务要在未来一、两年持续平稳发展，问题不大，而绿色环保初期盈利贡献有限，但最具爆发潜力。买卖策略上，建议于9.2元或楼下收集，以8.6元止蚀，中綫目标看11元，昨收报10.08元。
回说大市，落后的中资电力股后，昨日落后的红筹中旅以及濠赌股也炒升，短期炒落后，有点预示大市经急冲后要略为盘整。不过，在A股大跌压力有限时，港股的盘整压力料亦有限，国指守稳10000点，反覆沿上升通道挑战10800至11000点。最新中国PPI数据持续升，对周期股的利润有改善助力。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。