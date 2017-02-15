港报财经评论：强势股酝酿终极一冲--信报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
强势股酝酿终极一冲/ 陆文
市场期待美国总统特朗普落实税改计划，美股周一收市创新高，减税计划最终能否获国会顺利通过，将影响后市投资气氛。美国联储局主席耶伦一连两日到国会作证，会否为年内息口变化提供新启示，又会否等待特朗普百日新政全面落实后方下定案，仍有待观察。
港股反覆寻顶，胶着待变，恒指昨天上落波幅只有121点， 收报23703点，国企指数收报10254点，两者同跌0.03%。资金持续在各个板块轮动，大市交投活跃，全日成交额达855亿元。
恒指能否突破去年24300点的高位，似乎机会一般，股份业绩料将成为短期炒作藉口，资金流窜于各个板块，期待外围或内地颁布新政策，部分强势股可能正酝酿终极一冲。中国1月CPI升2.5%，略高于预期，内地当局收紧货币政策的可能性增加，未知会否令市况变得波动。
各大行分别统计农历新年期间澳门博彩业数据，瑞银看法最乐观，料澳门2月博彩收入按年升9%至14%，介乎205亿至215亿澳门元；摩通则预期增长6%至10%；花旗预期按年升幅加快至10%，达215亿澳门元，2月首12日的收入或可达116亿澳门元，即近一周的日均收入为8.14亿澳门元。
农历新年过后，中场人流逐步回复正常，贵宾厅增长势头延续，各大行均以银娱（00027）为推介首选，昨天收报37.85元，急升6.9%。
由于金沙中国（01928）最近有高层人事变动，永利澳门（01128）变成大行的新宠儿。永利收报14.18元，升4.3%。金沙中国收报33.1元，涨4.9%。
不过，一旺淡三墟，相信未来一段日子，濠赌股将在上落通道间运行。这板块自去年中不断反覆向上，后市料将回落至与大市同步。
笔者下月初或会在研讨会上，以技术分析强弱个股与板块，同时分享投资心得。笔者认为，濠赌股的持货者未来一两个月应该逢高减持，若回落至支持区，则不妨收集，因为始终是不错的炒上落对象。近日见资金换马至DYNAM（06889）、NIRAKU（01245）及凯升（00102）等落后股。
苹果周一收报133.29美元，创收市新高。大行预期今年iPhone销售强劲，刺激相关概念股上扬。获麦格理调升目标价至90元的舜宇光学（02382），昨天再升3.6%，收报50.9元。高伟电子（01415）追落后，收报2.7元，飙17.4%。瑞声科技（02018）收报86.2元，升1.2%。富智康（02038）收报2.93元，亦有0.3%升幅。
去年受美国出口限制措施困扰的中兴通讯（00763），正与美国商务部、财政部及司法部协商和解方案，虽然存在很大不确定性，或影响公司财务及营运，但其股价在资金炒落后所带动下，收报12.84元，抽升5.4%。事实上，有不少落后的股份已成为大行推介的对象，例如比亚迪电子（00285）、信利（00732）及富智康等，惟股价较为反覆，投资在行业领袖股似乎更划算。
受染蓝消息刺激，吉利汽车（00175）股价一度高见11.24元，收报10.98元，升1.9%。大行预期内地汽车业2月销售加快，纷纷唱好汽车股，德银以北京汽车（01958）为首选，目标价看9元，收报8.82元，跌0.5%。
汽车板块荣辱互见，反映市场竞争激烈，不过今年的销售数据是否仍是炒作的催化剂，存在颇大变数，但强势股依然是候机吸纳的对象。
内地陆续落实「十三五」规划提及的项目，成为个别板块炒作的藉口。据报今年内地铁路新开工项目将达35个，今年投资仍将超过8000亿元人民币，刺激铁路基建股有炒作。
市传内地年内将落实更多核电厂投资计划，或成为核电股股价短期上升的藉口。中广核矿业（01164）、哈尔滨电气（01133）、中核国际（02302）昨天股价均见异动。上海电气（02727）、中广核电力（01816）、东方电气（01072）均具留意价值。环保股如中国光大（00257）、东江环保（00895）、粤首环保（01191）有望在下月两会举行前后展现炒作潜力。
近月大市已累积不少升幅，短期或有更多大股东、基金沽货套现。香港电讯（06823）被电盈（00008）减持，前者股价已见回稳，后者则有高息支持，可留住中长线投资者。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。