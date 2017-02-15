港报财经评论：强势股酝酿终极一冲--信报2月15日

强势股酝酿终极一冲/ 陆文

市场期待美国总统特朗普落实税改计划，美股周一收市创新高，减税计划最终能否获国会顺利通过，将影响后市投资气氛。美国联储局主席耶伦一连两日到国会作证，会否为年内息口变化提供新启示，又会否等待特朗普百日新政全面落实后方下定案，仍有待观察。

港股反覆寻顶，胶着待变，恒指昨天上落波幅只有121点， 收报23703点，国企指数收报10254点，两者同跌0.03%。资金持续在各个板块轮动，大市交投活跃，全日成交额达855亿元。

恒指能否突破去年24300点的高位，似乎机会一般，股份业绩料将成为短期炒作藉口，资金流窜于各个板块，期待外围或内地颁布新政策，部分强势股可能正酝酿终极一冲。中国1月CPI升2.5%，略高于预期，内地当局收紧货币政策的可能性增加，未知会否令市况变得波动。

各大行分别统计农历新年期间澳门博彩业数据，瑞银看法最乐观，料澳门2月博彩收入按年升9%至14%，介乎205亿至215亿澳门元；摩通则预期增长6%至10%；花旗预期按年升幅加快至10%，达215亿澳门元，2月首12日的收入或可达116亿澳门元，即近一周的日均收入为8.14亿澳门元。

农历新年过后，中场人流逐步回复正常，贵宾厅增长势头延续，各大行均以银娱（00027）为推介首选，昨天收报37.85元，急升6.9%。

由于金沙中国（01928）最近有高层人事变动，永利澳门（01128）变成大行的新宠儿。永利收报14.18元，升4.3%。金沙中国收报33.1元，涨4.9%。

不过，一旺淡三墟，相信未来一段日子，濠赌股将在上落通道间运行。这板块自去年中不断反覆向上，后市料将回落至与大市同步。

笔者下月初或会在研讨会上，以技术分析强弱个股与板块，同时分享投资心得。笔者认为，濠赌股的持货者未来一两个月应该逢高减持，若回落至支持区，则不妨收集，因为始终是不错的炒上落对象。近日见资金换马至DYNAM（06889）、NIRAKU（01245）及凯升（00102）等落后股。

苹果周一收报133.29美元，创收市新高。大行预期今年iPhone销售强劲，刺激相关概念股上扬。获麦格理调升目标价至90元的舜宇光学（02382），昨天再升3.6%，收报50.9元。高伟电子（01415）追落后，收报2.7元，飙17.4%。瑞声科技（02018）收报86.2元，升1.2%。富智康（02038）收报2.93元，亦有0.3%升幅。

去年受美国出口限制措施困扰的中兴通讯（00763），正与美国商务部、财政部及司法部协商和解方案，虽然存在很大不确定性，或影响公司财务及营运，但其股价在资金炒落后所带动下，收报12.84元，抽升5.4%。事实上，有不少落后的股份已成为大行推介的对象，例如比亚迪电子（00285）、信利（00732）及富智康等，惟股价较为反覆，投资在行业领袖股似乎更划算。

受染蓝消息刺激，吉利汽车（00175）股价一度高见11.24元，收报10.98元，升1.9%。大行预期内地汽车业2月销售加快，纷纷唱好汽车股，德银以北京汽车（01958）为首选，目标价看9元，收报8.82元，跌0.5%。

汽车板块荣辱互见，反映市场竞争激烈，不过今年的销售数据是否仍是炒作的催化剂，存在颇大变数，但强势股依然是候机吸纳的对象。

内地陆续落实「十三五」规划提及的项目，成为个别板块炒作的藉口。据报今年内地铁路新开工项目将达35个，今年投资仍将超过8000亿元人民币，刺激铁路基建股有炒作。

市传内地年内将落实更多核电厂投资计划，或成为核电股股价短期上升的藉口。中广核矿业（01164）、哈尔滨电气（01133）、中核国际（02302）昨天股价均见异动。上海电气（02727）、中广核电力（01816）、东方电气（01072）均具留意价值。环保股如中国光大（00257）、东江环保（00895）、粤首环保（01191）有望在下月两会举行前后展现炒作潜力。

近月大市已累积不少升幅，短期或有更多大股东、基金沽货套现。香港电讯（06823）被电盈（00008）减持，前者股价已见回稳，后者则有高息支持，可留住中长线投资者。（完）

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