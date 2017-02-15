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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 09:02 BJT

《全球汇市》美元维持高位受叶伦鹰派言论提振，市场关注美通胀数据

    * 美元在三周半高位附近徘徊，之前叶伦在国会作证
    * 美国今日稍晚将公布CPI和零售销售数据
    * 法国政治风险令欧元承压

    路透东京2月15日 - 美元周三维持在高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在两日国会作证期间暗示，美国将加速升息。
    
    叶伦向参议院金融委员会表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过由于特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，她也表示需要谨慎。

    叶伦发表讲话之后，美元指数      周二涨至三周半高位101.38。该指数最新涨0.1%至101.27。
    
    “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
    
    “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。
    
    美国利率期货             显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。

    鉴于2007-09年的衰退已结束，美联储2015年12月以及2016年12月分别进行了一次加息。
    
    美国总统特朗普已宣布将放松金融监管规定，不过细节尚不清楚。此外市场也不清楚特朗普承诺的减税规模和范围。
    
    “财政政策和其他经济政策的变化有可能会影响到经济前景，”叶伦表示，她强调了经济政策方面的不确定性。
    
    美元兑日圆      报114.28日圆，距离周二触及的两周高点114.49日圆不远。

    欧元兑美元最新跌0.1%至1.0572，徘徊在周二触及的一个月低点1.0559附近，受政治风险及令人失望的地区经济数据影响。
    
    对于法国总统选举及希腊救助谈判的担忧，令欧元承压。民调显示，极右翼政党民族阵线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。
    
    投资者关注将于周三晚些时候出炉的一系列美国经济数据，以寻觅新的催化因素。这些数据包括消费者物价指数(CPI)及零售销售等。
    
    美国1月CPI料升0.3%，与去年12月升幅相当；1月零售销售可能增长0.1%，前月则增长0.6%。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0565  1.0577  -0.11  +0.49  1.0513
    美元/日圆                   114.45  114.25  +0.18  -2.07  116.87
    欧元/日圆                   120.92  120.81  +0.09  -1.80  123.14
    美元/瑞郎                   1.0069  1.0055  +0.14  -1.07  1.0178
    英镑/美元                   1.2449  1.2467  -0.14  +0.92  1.2336
    美元/加元                   1.3092  1.3075  +0.13  -2.52  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8633  6.8563  +0.10  -1.57  6.9726
    澳元/美元                   0.7657  0.7660  -0.04  +6.13  0.7215
    新西兰元/美元               0.7152  0.7166  -0.20  +3.04  0.6941
    澳元/日圆                   87.640  87.550  +0.10  +3.94  84.320
    新西兰元/日圆               81.910  81.890  +0.02  +0.91  81.170
    英镑/日圆                   142.48  142.42  +0.04  -1.07  144.02
    澳元/新西兰元               1.0702  1.0686  +0.15  +3.07  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/王颖/孙国玉/侯雪苹；审校 王丽鑫/许娜/陈宗琦/张若琪/李爽)
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