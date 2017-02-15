《全球汇市》美元维持高位受叶伦鹰派言论提振，市场关注美通胀数据

* 美元在三周半高位附近徘徊，之前叶伦在国会作证 * 美国今日稍晚将公布CPI和零售销售数据 * 法国政治风险令欧元承压 路透东京2月15日 - 美元周三维持在高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在两日国会作证期间暗示，美国将加速升息。 叶伦向参议院金融委员会表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过由于特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，她也表示需要谨慎。 叶伦发表讲话之后，美元指数 周二涨至三周半高位101.38。该指数最新涨0.1%至101.27。 “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。 美国利率期货 显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。 鉴于2007-09年的衰退已结束，美联储2015年12月以及2016年12月分别进行了一次加息。 美国总统特朗普已宣布将放松金融监管规定，不过细节尚不清楚。此外市场也不清楚特朗普承诺的减税规模和范围。 “财政政策和其他经济政策的变化有可能会影响到经济前景，”叶伦表示，她强调了经济政策方面的不确定性。 美元兑日圆 报114.28日圆，距离周二触及的两周高点114.49日圆不远。 欧元兑美元最新跌0.1%至1.0572，徘徊在周二触及的一个月低点1.0559附近，受政治风险及令人失望的地区经济数据影响。 对于法国总统选举及希腊救助谈判的担忧，令欧元承压。民调显示，极右翼政党民族阵线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。 投资者关注将于周三晚些时候出炉的一系列美国经济数据，以寻觅新的催化因素。这些数据包括消费者物价指数(CPI)及零售销售等。 美国1月CPI料升0.3%，与去年12月升幅相当；1月零售销售可能增长0.1%，前月则增长0.6%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0565 1.0577 -0.11 +0.49 1.0513 美元/日圆 114.45 114.25 +0.18 -2.07 116.87 欧元/日圆 120.92 120.81 +0.09 -1.80 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0055 +0.14 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2449 1.2467 -0.14 +0.92 1.2336 美元/加元 1.3092 1.3075 +0.13 -2.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.8633 6.8563 +0.10 -1.57 6.9726 澳元/美元 0.7657 0.7660 -0.04 +6.13 0.7215 新西兰元/美元 0.7152 0.7166 -0.20 +3.04 0.6941 澳元/日圆 87.640 87.550 +0.10 +3.94 84.320 新西兰元/日圆 81.910 81.890 +0.02 +0.91 81.170 英镑/日圆 142.48 142.42 +0.04 -1.07 144.02 澳元/新西兰元 1.0702 1.0686 +0.15 +3.07 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/王颖/孙国玉/侯雪苹；审校 王丽鑫/许娜/陈宗琦/张若琪/李爽)