《全球汇市》美元维持高位受叶伦鹰派言论提振，市场关注美通胀数据

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 美元在三周半高位附近徘徊，之前叶伦在国会作证 * 美国今日稍晚将公布CPI和零售销售数据 * 法国政治风险令欧元承压 路透东京2月15日 - 美元周三维持在高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在两日国会作证期间暗示，美国将加速升息。 叶伦向参议院金融委员会表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，不过由于特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，她也表示需要谨慎。 叶伦发表讲话之后，美元指数 周二涨至三周半高位101.38。该指数最新涨0.1%至101.27。 “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。 美国利率期货 显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。 鉴于2007-09年的衰退已结束，美联储2015年12月以及2016年12月分别进行了一次加息。 美国总统特朗普已宣布将放松金融监管规定，不过细节尚不清楚。此外市场也不清楚特朗普承诺的减税规模和范围。 “财政政策和其他经济政策的变化有可能会影响到经济前景，”叶伦表示，她强调了经济政策方面的不确定性。 美元兑日圆 报114.28日圆，距离周二触及的两周高点114.49日圆不远。 欧元兑美元最新跌0.1%至1.0572，徘徊在周二触及的一个月低点1.0559附近，受政治风险及令人失望的地区经济数据影响。 对于法国总统选举及希腊救助谈判的担忧，令欧元承压。民调显示，极右翼政党民族阵线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。 投资者关注将于周三晚些时候出炉的一系列美国经济数据，以寻觅新的催化因素。这些数据包括消费者物价指数(CPI)及零售销售等。 美国1月CPI料升0.3%，与去年12月升幅相当；1月零售销售可能增长0.1%，前月则增长0.6%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0565 1.0577 -0.11 +0.49 1.0513 美元/日圆 114.45 114.25 +0.18 -2.07 116.87 欧元/日圆 120.92 120.81 +0.09 -1.80 123.14 美元/瑞郎 1.0069 1.0055 +0.14 -1.07 1.0178 英镑/美元 1.2449 1.2467 -0.14 +0.92 1.2336 美元/加元 1.3092 1.3075 +0.13 -2.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.8633 6.8563 +0.10 -1.57 6.9726 澳元/美元 0.7657 0.7660 -0.04 +6.13 0.7215 新西兰元/美元 0.7152 0.7166 -0.20 +3.04 0.6941 澳元/日圆 87.640 87.550 +0.10 +3.94 84.320 新西兰元/日圆 81.910 81.890 +0.02 +0.91 81.170 英镑/日圆 142.48 142.42 +0.04 -1.07 144.02 澳元/新西兰元 1.0702 1.0686 +0.15 +3.07 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/王颖/孙国玉/侯雪苹；审校 王丽鑫/许娜/陈宗琦/张若琪/李爽)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。