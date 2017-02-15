港报社评：内地通胀升温，人行＂字母汤＂对应--经济日报2月15日

内地公布1月物价指数，显示通胀升温，惟料难令人行将早已定下的稳中偏紧货币政策大为加码，同时因要走好去杠杆、防风险与稳经济的平衡木，短期内料不会采取加息一刀切措施。

内地1月份消费价格指数CPI，受春节因素影响升2.5%，相信2月趋降。生产物价指数PPI则升6.9%，创5年新高，与商品价格上升有关，若未来几个月仍持续上升，将影响CPI，带来通胀压力，此令外界有声音指内地将收紧货币政策。

然而，中央去年底已决定今年实行稳中偏紧的货币政策，以配合国家主席习近平的供给侧改革，并大力推行去杠杆、防风险政策，故今年货币政策易紧难松的路向其实早已定下，方向不会因PPI和CPI数字而有变。

而稳中偏紧的工具，如加存款准备金率、加存贷利率等，则应远未在短期推出之列。事实上，人行自2015年10月减存贷利率及2016年2月减存款准备金率之后，这种一刀切措施便一直搁置。

底因是经济问题复杂，经济环节情况不同、冷热不均，如国企借贷无忧，不少中小民企却只能借民间高利贷等，一刀切方式不但不能恰当对应，加存款准备金率或加息等更恐令流动性快速收紧，若加息步伐太快，更可能导致楼市崩堤，资产泡沫爆破，动摇中央念兹在兹的金融稳定。

人行考虑到既要去杠杆、防风险，又要应对人民币贬值、资金流失和经济转型，以至今秋的十九大维稳等，在平衡各方面的需要，实需更弹性的手法，取而代之的，除定时定向降准、逆回购等，就是近年不断新设的货币调控「字母汤」工具，如常备借贷便利（SLF，市场按其字母谐音称「酸辣粉」）、中期借贷便利（MLF，谐音「麻辣粉」），以至春节前推出的临时流动性便利（TLF，谐音「特辣粉」）等。

正因如此，只要未来数月通胀只是稍微上升，而非暴升，人行加存款准备金率或加息的风险相信有限。而此种慎调控手法很可能会持续，以令中国经济能在未来两、三年成功「L」形筑底。

当然，个中亦存变数，尤其美国加息步伐会否远快于预期？人民币贬值以至走资压力会否过大等，情况若大变，货币政策恐怕亦不得不变。面对多项不明朗因素，考验的正是中央的定力、眼光与防备。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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