港报社评：彰显公义是修补撕裂的黏合剂--信报2月15日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
扰扰攘攘两年多，七名警员涉嫌在占领运动期间殴打公民党前成员曾健超的案件，在情人节的昨天终于有裁决。法官宣判，七名被告有意图而导致他人身体受严重伤害罪名不成立，但交替的袭击致他人受伤控罪则全部成立；此外，第五被告陈少丹涉嫌在中区警署接见室掌掴曾健超，另被裁定普通袭击罪成。入罪各被告须即时还押，等待本周五判刑。正是人间有爱，律法无情。
七名被告依序为有组织罪案及三合会调查科总督察黄祖成、观塘区反黑组高级督察刘卓毅、观塘区反黑组警长白荣斌、观塘区反黑组警员刘兴沛、东九龙总区刑事总部警员陈少丹、九龙城区刑事侦缉警员关嘉豪及观塘区反黑组警员黄伟豪，年龄由30至49岁不等。
出手打人的固然有罪，第一及第二被告虽然没有参与袭击，但法官认为，每名警务人员皆有责任防止有人干犯罪行，即使警察同袍犯罪亦然，他们两人在场观看而没有阻挠，即是意图并实际鼓励和支持第三至第七被告袭击曾健超，所以同样罪成。
这宗困扰香港人多时的案件算是告一段落，随后视乎法官怎样判刑，以及各被告是否提出上诉。值得注意的是，案中受害者曾健超其实亦是戴罪之身，他早于去年五月被裁定一项袭警及两项拒捕罪成，判处入狱五星期，获准保释等候上诉。
2014年第四季爆发的这场史无前例占领运动之中，七警是执法者，曾健超是示威者，八个人皆干犯法律而入罪，说明了什么？显而易见，人类的情绪及行为往往是互动的结果，甲方的挑衅有机会造成乙方的暴力，乙方的暴力又有机会导致丙方的蛮行，于是人人卷进夹缠不清、失去理性的恶性循环。这八个人命运交叠的遭遇，具体而微地反映整个占领运动根本没有赢家，没有哪一方全对，没有哪一方全错，互相指摘只因立场不同；可是在蒙眼女神泰美斯的法律面前，任何立场都无关宏旨，唯一重要的是公义，这是香港人必须珍而重之的法治精神。
如今七警案有了裁决，曾健超罪成待上诉，公义必得彰显，我们呼吁执法者、示威者，以及各自的支持者尽快放下敌对的成见，让撕裂的社会得以回复正常，彼此包容，互相尊重，不再由于立场不同而苦大仇深。
这几年以来，社会撕裂的导火线是政改争拗，还有随之而来的占领运动和旺角骚乱。特首选举芸芸参选者之中，重启政改被视作必不可少的政纲，因为他们相信，不重启政改的话，社会撕裂无法修补。这样的想法固然有道理，然而有一点不可不察，彰显公义的重要性有过之而无不及，甚至可说是修补撕裂的黏合剂，如果占领运动和旺角骚乱的违法问题没有处理好，社会各界的对抗性依旧挥之不去。
譬如说，前警司朱经纬涉嫌以警棍殴打途人案，若然不交由法庭公正裁决，肯定有很多人不甘心。又譬如说，发起占领运动进行「违法达义」的几位倡议者，如果没经过法律审判，肯定又有另一批人不服气。这边不甘心，那边不服气，各说各话的社会撕裂正是由此而来。因此，律政司必须一视同仁，以实际行动展示违法者必遭究治的原则，让司法机构作出公平公正的定案。
殴打曾健超的七名警员全部罪成，无可避免大挫警队士气，同时也会损及形象，这是非常可惜的。尽管如此，我们仍然深信香港绝大部分警员都是正直的执法者，历史告诉我们，即使有个别害群之马让警队声誉蒙污，但整体而言三万多名警员始终是维护法纪的中流砥柱。明辨是非的香港人切勿一竹篙打一船人，警队亦该庄敬自强，重新站起来建立正面形象。（完）
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