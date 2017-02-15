港报社评：七警罪成公义获彰显，警队社会关系须摆正--明报2月15日

2014年占领运动期间，7名警员殴打曾健超一案（下称七警案），法官裁定全部被告「袭击致造成身体伤害」罪名成立。由案发前曾健超向警察淋泼异味液体挑衅，到之后7名警员将他带往暗角殴打，摄影镜头捕捉了事发经过，铁证如山，无论是今次七警定罪，还是去年曾健超被控袭警及拒捕罪成，均是合理判决，彰显法治。近年香港社会严重撕裂，警民对峙频仍，曾健超与七警案只是一个标志象征，多宗牵涉警民暴力的个案尚待处理。每宗案件得到秉公办理，都有助社会伤口癒合，虽然过程痛苦漫长，不少人将因为昔日一时冲动而毁了前途，留下难以磨灭的烙印，然而最重要的是社会各方能汲取教训，铭记暴力不能解决问题，不要重蹈覆辙。

占领运动距今已有两年多，有意见认为，七警案拖得太久，裁决来得很迟，不过司法审讯最重要的是公平公正、毋枉毋纵。审讯期间辩方曾提出，案发现场的7人不一定是抬走曾健超的同一批警员，加上抬人过程中，镜头有49 秒被挡，不排除有其他可能性，云云。然而法官裁决时强调，反覆翻看所有新闻录影片段，包括逐格及慢镜翻看所有影片确认片中人身分，认为证据确凿，不存在合理疑点，又提到虽然第一第二被告没有参与袭击，惟每名警员都有责任停止其他人犯法，同僚犯法亦然。法官明察秋毫，诡辩无所遁形。今次裁决再次证明香港司法制度值得市民信赖。

辩方律师求情时表示，占领运动期间，警员不仅要长时间执勤，更常被示威者辱骂挑衅，逾百同僚受伤，心理压力可想而知，7名被告过去都尽忠职守，刑事罪名成立已是很大惩罚，希望法官量刑时能考虑到是曾健超挑衅袭警在先。诚然，去年曾健超定罪时，裁判官曾批评他向警员淋泼异味液体是「极大侮辱和挑衅」，将警员当成「出气袋」，不过警员面对各式挑衅，无论如何愤怒，都应保持克制。7名警员被告因为一时冲动而自毁前途，实属可悲可惜，但是犯错就是犯错，不能逃避责任。案件本周五判刑，相信法官自然会从法、理、情的角度好好衡量。

警队是香港最主要的武装力量，负责除暴安良，惟一旦失去自制，很容易露出「野性的獠牙」，七警案的惨痛教训，希望警队上下都铭记于心。与此同时，社会人士也应思考，如何重新摆正警队与社会的关系。近年香港街头示威斗争激烈，警队成为磨心，常被示威者冠以「黑警」恶名。树大有枯枝，警队中难免有不肖者，必须加以整顿，惟一竹篙打一船人、煽动仇警情绪，恐怕亦非正确态度，徒然加深警民对立。

占领运动期间，七警暗角打人的新闻片段，跟前警司朱经纬涉嫌殴打途人的网上影片，无疑令人震惊，然而去年年初一深夜旺角暴乱中，不法之徒毒打倒地警员的新闻画面，同样叫人侧目，悲叹为何香港沦落至此。文明社会不应鼓励暴力社会大众并不希望这种寃寃相报的恶性循环继续下去。要摆正警队与社会关系、抚平社会撕裂创伤，必须先让公义公道得到伸张。朱经纬涉嫌打人一事，当局是否检控，早晚必须交代；去年旺角暴乱中目无法纪的不法之徒，亦应面对法律制裁。追究责任的目的，不应该是为了报仇雪恨，而是让社会各界汲取教训。

过去数年警民对峙频生，暴力如癌细胞般扩散蔓延，制造了一场又一场悲剧，不少人因此付上沉痛代价。七警前途固然毁于一旦，曾健超因袭警拒捕罪成判囚5周，社工生涯亦可能要画上句号。去年旺角暴乱，一名性格冲动的17岁少年，因为向军装警员掟砖导致他人受伤，上月被判接受感化18个月，令人惋惜；公开大学一名学生，在立法会前年底二读《版权（修订）条例草案》期间，因为携带爆炸品到附近，本月初判囚3月，被告闻判后在犯人栏激动嚎哭，同样叫人心酸。2014年立法会审议新界东北发展工程拨款，多名示威者以竹枝强行撬开大楼玻璃门，发起暴力冲击，最终判处社会服务令，上月高院法官驳回其中5人上诉，特别提到上诉方「轻言暴政正在形成」、「民众有权抗暴」，很容易沦为滥用暴力的藉口，观点不能接受。

没有市民希望再见到有警员一时「火遮眼」滥用暴力，又或再有大好青年因为一时偏执轻狂自毁前程。警队高层有必要加强管束和提醒警员知所分寸，不能任意妄为；与此同时，社会上一些不分青红皂白、渲染仇警情绪的操作亦应止息，让警队与社会的关系有重新摆正的机会。（完）

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