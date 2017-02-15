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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 08:53 BJT

建信期货：中国期指多头增仓，预计本轮反弹将延续

以下内容节选自2月15日的《期货日报》：

昨日沪深两市窄幅振荡，前期领涨板块悉数回调，午后大基建热潮再度来袭，新疆板块、一带一路板块涨幅扩大，带领沪指不断走高，截至收盘，上证指数涨0.03%报3217.93点，深成指跌0.06%报10264.92点，两市成交量继续下滑至4312亿元。期市上，IH和IC合约均收跌，而IF合约均收涨，随着交割日临近，主力合约基差继续处于小幅贴水状态。

综合来看，目前市场还处在1月下跌以来的反弹通道中，指数各均线均处于多头排列，市场领涨板块经反复确认逐步清晰，短期内大基建板块成为市场追逐热点，IH合约受关注度不断提高，主力投资者纷纷加持IF和IH合约多单，预计本轮反弹将继续延续，建议多IH合约。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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