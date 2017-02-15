建信期货：中国期指多头增仓，预计本轮反弹将延续

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下内容节选自2月15日的《期货日报》：
昨日沪深两市窄幅振荡，前期领涨板块悉数回调，午后大基建热潮再度来袭，新疆板块、一带一路板块涨幅扩大，带领沪指不断走高，截至收盘，上证指数涨0.03%报3217.93点，深成指跌0.06%报10264.92点，两市成交量继续下滑至4312亿元。期市上，IH和IC合约均收跌，而IF合约均收涨，随着交割日临近，主力合约基差继续处于小幅贴水状态。
综合来看，目前市场还处在1月下跌以来的反弹通道中，指数各均线均处于多头排列，市场领涨板块经反复确认逐步清晰，短期内大基建板块成为市场追逐热点，IH合约受关注度不断提高，主力投资者纷纷加持IF和IH合约多单，预计本轮反弹将继续延续，建议多IH合约。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。