华泰期货：上海螺纹钢期货追高需谨慎

上周黑色金属板块止跌后，开始转为大幅反弹行情。其中，铁矿石主力合约再度领涨，成品材涨幅居中，煤焦期价受现货拖累，涨幅有限。对于近期黑色板块止跌反弹走势，我们认为核心逻辑依然是对2月3日期价大跌后的基差修复。以螺纹钢为例，节后整体行业供需依然维持节前淡季趋势，资金再次炒作基差修复，上周五收盘螺纹钢期现价差快速收敛至-60元/吨。对于铁矿石的大幅上涨，除了基差修复的逻辑外，钢企利润持续改善导致钢企对于矿石原料需求不减也是关键因素之一。上周末钢坯价格上涨，对期货形成上涨支撑。