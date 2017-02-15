华泰期货：上海螺纹钢期货追高需谨慎

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下内容节选自2月15日的《期货日报》：
上周黑色金属板块止跌后，开始转为大幅反弹行情。其中，铁矿石主力合约再度领涨，成品材涨幅居中，煤焦期价受现货拖累，涨幅有限。对于近期黑色板块止跌反弹走势，我们认为核心逻辑依然是对2月3日期价大跌后的基差修复。以螺纹钢为例，节后整体行业供需依然维持节前淡季趋势，资金再次炒作基差修复，上周五收盘螺纹钢期现价差快速收敛至-60元/吨。对于铁矿石的大幅上涨，除了基差修复的逻辑外，钢企利润持续改善导致钢企对于矿石原料需求不减也是关键因素之一。上周末钢坯价格上涨，对期货形成上涨支撑。
基于目前行业需求复苏有待观望，库存有继续堆积的可能性。建议在目前价格水平上谨慎做多，短期继续建议围绕基差修复和扩大进行阶段性高抛低吸短线操作。在当前钢企炼钢利润得以维持的前提下，建议逢低买入，操作优先考虑铁矿石。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
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