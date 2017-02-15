版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 08:57 BJT

良运期货：沪铝有望向上冲击16,000元/吨

以下内容节选自2月15日的《期货日报》：

自从2016年11月14日沪铝指数创出14,675元/吨的高点之后，沪铝便一直陷入盘整趋势之中。时隔3个月之后，昨日（2月14日）沪铝大幅上扬，收盘价创下近2年半的高点。从现有的各方面因素看，沪铝本轮上涨并非偶然，预计其价格短期仍将延续强势。

　　总体而言，铝价面临的利多因素是较为明显的。未来1个月内沪铝有望向上冲击16,000元/吨。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐