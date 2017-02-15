良运期货：沪铝有望向上冲击16,000元/吨

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下内容节选自2月15日的《期货日报》：
自从2016年11月14日沪铝指数创出14,675元/吨的高点之后，沪铝便一直陷入盘整趋势之中。时隔3个月之后，昨日（2月14日）沪铝大幅上扬，收盘价创下近2年半的高点。从现有的各方面因素看，沪铝本轮上涨并非偶然，预计其价格短期仍将延续强势。
总体而言，铝价面临的利多因素是较为明显的。未来1个月内沪铝有望向上冲击16,000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。