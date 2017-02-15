良运期货：沪铝有望向上冲击16,000元/吨

自从2016年11月14日沪铝指数创出14,675元/吨的高点之后，沪铝便一直陷入盘整趋势之中。时隔3个月之后，昨日（2月14日）沪铝大幅上扬，收盘价创下近2年半的高点。从现有的各方面因素看，沪铝本轮上涨并非偶然，预计其价格短期仍将延续强势。