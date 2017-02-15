期货日报：沪铜短期坚挺，中期涨势存疑

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下内容节选自2月15日的《期货日报》：
2月中旬开始，铜价强势拉升，此轮铜价上涨离不开基建题材的发力。然而，笔者发现铜价上涨很大程度上是周期性因素（经济周期性复苏）和事件驱动型因素（矿山罢工及出口受阻）共振的结果。不过，目前市场存在宏观环境和微观行业的背离等三大不同寻常的背离，铜价凶猛涨势的持续性却存在很大的不确定性。后市注意铜价短周期和中周期走势存在明显反差的风险。
基于经济周期性复苏尚未结束，基建投资拉动商品，尤其是铜的消费预期尚未证伪，铜价短周期将维持强势。中周期铜市面临三个不确定性：一是地产降温的滞后影响，二是金融去杠杆下的资金成本上升的外溢效应，三是特朗普的贸易保护主义。因此，投资者应注意短周期和中周期的节奏。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。