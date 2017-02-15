期货日报：沪铜短期坚挺，中期涨势存疑

以下内容节选自2月15日的《期货日报》：

2月中旬开始，铜价强势拉升，此轮铜价上涨离不开基建题材的发力。然而，笔者发现铜价上涨很大程度上是周期性因素（经济周期性复苏）和事件驱动型因素（矿山罢工及出口受阻）共振的结果。不过，目前市场存在宏观环境和微观行业的背离等三大不同寻常的背离，铜价凶猛涨势的持续性却存在很大的不确定性。后市注意铜价短周期和中周期走势存在明显反差的风险。

基于经济周期性复苏尚未结束，基建投资拉动商品，尤其是铜的消费预期尚未证伪，铜价短周期将维持强势。中周期铜市面临三个不确定性：一是地产降温的滞后影响，二是金融去杠杆下的资金成本上升的外溢效应，三是特朗普的贸易保护主义。因此，投资者应注意短周期和中周期的节奏。(完)

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