期货日报：一季度沪锌仍有上涨空间

当前，从供给端来看，嘉能可仍未决定复产，新增矿山产能无法弥补世纪矿等矿山关闭的产能，因此国际锌矿山供应将继续短缺。国内北方矿山季节性减产，进口锌矿也出现大幅下降，原料短缺仍将制约炼厂产能释放。从需求端来看，2016年汽车产、销量快速增长，2017年下游补库需求较为旺盛。虽然房地产市场降温，但是基建投资增速有望维持高位。在国家政策利好下，PPP投资逐渐增多，有望成为重要需求增长点。基本面继续向好，沪锌仍有上涨空间。