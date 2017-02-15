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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 08:59 BJT

期货日报：一季度沪锌仍有上涨空间

以下内容节选自2月15日的《期货日报》：

当前，从供给端来看，嘉能可仍未决定复产，新增矿山产能无法弥补世纪矿等矿山关闭的产能，因此国际锌矿山供应将继续短缺。国内北方矿山季节性减产，进口锌矿也出现大幅下降，原料短缺仍将制约炼厂产能释放。从需求端来看，2016年汽车产、销量快速增长，2017年下游补库需求较为旺盛。虽然房地产市场降温，但是基建投资增速有望维持高位。在国家政策利好下，PPP投资逐渐增多，有望成为重要需求增长点。基本面继续向好，沪锌仍有上涨空间。

　　目前冶炼厂锌矿库存处于低位，但仅有湖南花桓等个别地区出现因原料不足停产检修。如果国际矿山复产进度不及预期，进而导致冶炼厂被动减产检修，则锌锭供应将出现短缺。虽然中国央行上调货币市场利率使基本金属价格承压，但较为乐观的基本面仍将为锌价上涨提供支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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