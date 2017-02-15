中原期货：大连铁矿石期约延续强势，郑糖等待突破

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下内容节选自2月15日的《期货日报》：
铁矿石1705合约之前经历38个交易日的高位收缩整理后，期价于上周放量突破再创该合约的新高。指标上，均线系统呈现扩张开口状态预示涨势加速中。MACD指标快慢线在0轴上发散运行，柱状线加长显示涨势延续。形态上，收缩三角形突破，稍作回踩，后市延续概率较大。放量突破，回踩买进，上涨目标幅度将以三角形最宽幅度向突破点映射。
白糖自去年的单边上行结束后，运行调整格局已达50个交易日，近8个交易日呈现增仓温和放量区间振荡走势。均线系统呈粘合状态，预示多空双方处于胶着状态，市场力量均衡，随后期价一旦放量突破，就有望出现趋势机会。MACD指标在轴上快慢线粘合，柱状线缩短，一旦死叉向下，突破机会来临。操作上，建议等待白糖突破6870—7000元/吨区间后，再伺机参与。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
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