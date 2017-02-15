全球金市：现货金略跌，因叶伦加息暗示推升美元

路透2月15日 - 金价周三略跌，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦暗示联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推动美元上涨。

0046GMT，现货金跌0.24%报每盎司1,225.20美元，美国期金涨0.11%报1,226.7美元。

叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

美元指数涨0.06%至101.31，接近周二叶伦进行证词陈述后触及的三周半高点101.38。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周一黄金持仓较上周五增加0.5%。

周二公布的监管文件显示，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)在2016年第四季撤出黄金投资，Paulson & Co削减了SPDR Gold Trust的持股，因金价创三年半以来最差季度表现。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 张若琪/张涛)