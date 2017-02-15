全球金市：现货金略跌，因叶伦加息暗示推升美元

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透2月15日 - 金价周三略跌，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦暗示联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推动美元上涨。
0046GMT，现货金跌0.24%报每盎司1,225.20美元，美国期金涨0.11%报1,226.7美元。
叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。
美元指数涨0.06%至101.31，接近周二叶伦进行证词陈述后触及的三周半高点101.38。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周一黄金持仓较上周五增加0.5%。
周二公布的监管文件显示，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)在2016年第四季撤出黄金投资，Paulson & Co削减了SPDR Gold Trust的持股，因金价创三年半以来最差季度表现。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 张若琪/张涛)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。