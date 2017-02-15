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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 09:31 BJT

重发-中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数升至94.25

 (重发以修改标题措辞)
    路透上海2月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日升0.20%至94.25；SDR篮子指数升至96.08，BIS篮子指数升至95.56。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.62%，SDR篮子指数升0.60%，BIS指数跌0.71%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                        6.8632             174
 欧元                          7.2618             330
 日圆                           6.002             494
 港元                          0.8845            21.8
 英镑                          8.5564             632
 澳元                          5.2621               3
 新加坡元                      4.8316              33
 林吉特                        0.6462            12.3
 泰铢                          5.1034              99
 韩元                          166.18             -91
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.36，较上日升0.24%；RXY全球在岸人民币指数报95.1，升0.32%；RX
Y参考离岸人民币指数报95.51，升0.2%；RXY参考在岸人民币指数报95.25
，升0.27%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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