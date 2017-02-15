国际油市：油价下跌，因质疑减产协议高履约率能否持续

路透新加坡2月15日 - 油价周三下跌，因担心石油输出国组织(OPEC)不能保持住减产协议迄今较高的履约程度。

0115GMT，布兰特原油报每桶55.80美元，较上日收盘价跌0.17美元。

美国原油期货下滑0.2美元，报每桶53美元。

石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油之前达成协议，在2017年上半年减产近180万桶/日。

BMI Research称，以92.8%的OPEC履约率来计算，OPEC减产量为108万桶/日。

但该机构警告称，伊拉克的履约率仅为40%，这“可能会给整个OPEC的团结造成问题”，因为其他成员国的减产幅度必须超过目标，才能实现OPEC在2017年上半年总体减产120万桶/日的目标。

一些交易员称，中东即将到来的油田维护可能会帮助OPEC达到减产目标。