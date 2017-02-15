国际油市：油价下跌，因质疑减产协议高履约率能否持续

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡2月15日 - 油价周三下跌，因担心石油输出国组织(OPEC)不能保持住减产协议迄今较高的履约程度。
0115GMT，布兰特原油报每桶55.80美元，较上日收盘价跌0.17美元。
美国原油期货下滑0.2美元，报每桶53美元。
石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油之前达成协议，在2017年上半年减产近180万桶/日。
BMI Research称，以92.8%的OPEC履约率来计算，OPEC减产量为108万桶/日。
但该机构警告称，伊拉克的履约率仅为40%，这“可能会给整个OPEC的团结造成问题”，因为其他成员国的减产幅度必须超过目标，才能实现OPEC在2017年上半年总体减产120万桶/日的目标。
一些交易员称，中东即将到来的油田维护可能会帮助OPEC达到减产目标。
但分析师称，总体而言，虽然OPEC牵头减产，但油市供应依然非常充裕，部分因美国石油产量自2016年年中以来已增长6.5%至898万桶/日。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 许娜/杜明霞)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。