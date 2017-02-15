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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 09:53 BJT

金属期市：伦铜站稳6,000美元关口上方，因供应担忧犹存

路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳，连续第四个交易日站在6,000美元重要关口之上，受供应担忧支撑，尽管必和必拓 与智利的全球最大铜矿罢工工人将恢复谈判。

0109GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.3%至每吨6,040美元，上日跌1.4%。

由于必和必拓宣布Escondida矿场出货遭遇不可抗力，铜价上周五升穿6,000美元关口，本周一更是触及2015年5月以来最高6,204美元。

Escondida铜矿罢工工人以及必和必拓表示，双方已同意周三重启谈判。

上海期货交易所期铜保持着2%的跌幅，报每吨48,920元人民币(7,126.11美元)。

美元周三保持高位，也对商品价格构成不利影响，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前在国会作证词称述时发出了加快升息步伐的信号。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 王颖/杜明霞)
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