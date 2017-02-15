金属期市：伦铜站稳6,000美元关口上方，因供应担忧犹存

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳，连续第四个交易日站在6,000美元重要关口之上，受供应担忧支撑，尽管必和必拓 与智利的全球最大铜矿罢工工人将恢复谈判。
0109GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.3%至每吨6,040美元，上日跌1.4%。
由于必和必拓宣布Escondida矿场出货遭遇不可抗力，铜价上周五升穿6,000美元关口，本周一更是触及2015年5月以来最高6,204美元。
Escondida铜矿罢工工人以及必和必拓表示，双方已同意周三重启谈判。
上海期货交易所期铜保持着2%的跌幅，报每吨48,920元人民币(7,126.11美元)。
美元周三保持高位，也对商品价格构成不利影响，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前在国会作证词称述时发出了加快升息步伐的信号。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 王颖/杜明霞)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。