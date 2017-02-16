重温稿-《台湾新债预测》20年期公债106/3期得标利率料在1.73-1.77%

* 标售标的：20年期公债106/3期

* 标售时间：周四(16日)

* 标售金额：预估250亿台币

* 预测中值：1.73-1.77%

* 受访机构：13家

路透台北2月15日 - 台湾央行周四将代财政部标售20年期公债106/3期。路透调查结果显示，20年公债106/3期的得标利率料在1.73-1.77%。

路透周三采访13家金融机构，包括五家寿险、六家银行及两家票券商，大区间落在1.65-1.80%。

106/3期公债发行金额预定250亿台币，将于20日发行，此期公债发行前交易尚无成交记录，至于今日殖利率报价区间则在1.67-1.78%。前次20年公债标售为105/9期，金额300亿台币，得标利率是1.1980%。（台湾公债标售背景资料请见）

以下为交易员观点整理：

--一大型保险业交易员表示，今年以来国际板债券发行热络，明显排挤长债标售意愿，此次20年券标售仍将或多或少参与，但不会积极竞标，主要考量价格因素，近日存续期17年左右的冷券成交在1.75%，今年首档20年新债得标利率料落在1.75%附近。

--一大型银行交易主管则指出，今年20年长券发行量能较去年明显短少，且此次标售金额仅250亿台币，大型银行及寿险每家拿一些就瓜分殆尽，此次20年新券不致于标高，明日得标利率料落在1.65-1.70%间。

--一位大型票券交易员称，由于美联储主席叶伦在国会听证时暗示美国将加速升息及国际板债券交投火热造成保险业资金排挤效应，带动市场对20年新券的预估区间略显上移。

--交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间，交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型寿险一 1.74 1.76

大型寿险二 1.75 1.80

大型寿险三 1.75 1.80

大型寿险四 1.75 1.80

大型寿险五 1.75 1.78

大型银行一 1.65 1.67

大型银行二 1.73 1.77

大型银行三 1.72 1.78

大型银行四 1.65 1.70

大型银行五 1.67 1.72

大型银行六 1.74 1.76

大型票券商一 1.72 1.77

大型票券商二 1.65 1.70

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