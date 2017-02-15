更新版 1-台湾货币市场：跨月拆款利率高位向上，资金分配不均尚未明显改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表示，随台股持续上涨，外资进场抛汇，带动台币进 一步走高，部分出口商也开始按捺不住而抛售美元；短线台币料将测试30.750价位。 本地时间 17:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.765 30.868 台湾加权股价指数<.TWII 9,799.76 9,718.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.250% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.179-0.405% 0.180-0.410% --两周拆款利率区间 0.200-0.440% 0.190-0.400% --三周拆款利率区间 0.380-0.450% 0.400-0.440% **短票利率走高** 短票方面，票券商交易员指出，受银行发行存单影响，市场胃纳不易消化令今日买票利率上扬，自保短票 主要承做利率以0.40%为基础向上开高。 大型龙头银行买票利率虽也调高，但仅从0.38%调整至0.39%，并未随市场气氛而向上走扬太多。 〞是希望他们(票券商)尽量卖票啊。〞一资金调度人士说。 资金调度人士认为，随着3月底银行法72-2条新规范即将上路，银行料将发行更多存单，虽然整体资金池 水位不变，但因投资选择标的变多，可能会牵动短票利率不易向下。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%，上日在0.39-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%，区间在0.38-0.43%，成交量为95.26亿 台币；前日加权平均利率在0.393%，区间在0.32-0.42%，成交量为137.62亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.402%，区间在0.28-0.44%，成交量为27.73亿台币；前日加权平 均利率在0.379%，区间在0.30-0.41%，成交量为25.65亿台币。 台湾央行周三发行778.5亿台币定存单，发行余额增3.5亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有周四6,395亿、周五1,099.5 亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为658亿台币，累计超额准备达到5,108亿台币、加计前期1% 的超额准备6,488亿台币。 **RP资金略有改善** 债券附买回(RP)市场方面，今日资金分配仍多缺不一，寿险端因先前国际债券集中交割影响，并无多余资 金可承做RP，但银行资金略有改善，使得RP利率并未明显变化。 交易员认为，随着国际债券交割紧缩因子的减少，预料明日资金状况将进一步改善。 〞投信这两天也开始询券了，多缺不一的状况改善中。〞一资金调度人士说。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.34-0.35%，上日0.33-0.35%；月内公司债附买回利率 主要落在0.43-0.46%，上日0.43-0.44%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，上日0.30-0.32%。 公司债利率月内主要成交在0.28-0.35%，跨月做在0.32-0.42%。(完) (审校 曾祥进)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。