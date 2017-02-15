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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，机构结汇盘抵消美元上涨影响

    * 人民币震荡微收升，无视隔夜美指强势
    * 供求关系因素明显提振今日中间价
    * 市场方向不明机构情绪谨慎
    * 人民币与美指共同强势推升人民币汇率指数

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京2月15日 - 人民币兑美元即期周三震荡微收升，中间价则升
逾170点，机构结汇盘抵消美元上涨影响。交易员指出，今早客盘继续偏结汇，而几家机构
自营盘亦在关键点位超卖美元，推升市场价；午后欧元走弱推升美元指数，人民币亦回吐部
分涨幅。
    
    他们并指出，监管层强化结售汇真实性审查实际减少了部分购汇需求，使得结汇持续偏
多，后续可以观察在美元偏弱时是否会释放部分购汇需求，确保汇价基本稳定在6.85-6.90
元区间；至于本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。
    
    “市场一度是比较迷茫的，看美指大家的预期都是买（美元），但是有一波砸盘，就不
太敢做了。有大行坚定地站在某个位置一直出，也有外资行纯粹空美元的力量，不知是不是
境内外套利，”一中资行交易员称。
    
    亦有外资行交易员表示，客盘结汇多了不少，是不是短期行为，还不好判断。

    由于人民币和美指同涨，人民币汇率指数出现反弹。路透根据外汇交易中心(CFETS)公
布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.20%至94.25；SDR篮子指数升至96.0
8，BIS篮子指数升至95.56。
    
    全球汇市方面，美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示
升息将会加快。

    “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲
弱，否则3月升息是很有可能的。”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.8672       6.8674      0.00%
               FXS>                           
   中间价             6.8632       6.8806      0.25%
 成交额<CNYSPTVOL=C  154亿美元  179.97亿美元      
               FXT>                           
 日内波动幅度(pips)     120      日低6.874    日高6.86
                                                 2
   今年以来升贬幅度                              1.20%
 2005年汇改以来升贬                             20.52%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1300                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.8564       6.857              
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.0815       7.082              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8682；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.2642、6.0053和8.5592。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）    

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)
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