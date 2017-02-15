更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，机构结汇盘抵消美元上涨影响

* 人民币震荡微收升，无视隔夜美指强势 * 供求关系因素明显提振今日中间价 * 市场方向不明机构情绪谨慎 * 人民币与美指共同强势推升人民币汇率指数 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月15日 - 人民币兑美元即期周三震荡微收升，中间价则升 逾170点，机构结汇盘抵消美元上涨影响。交易员指出，今早客盘继续偏结汇，而几家机构 自营盘亦在关键点位超卖美元，推升市场价；午后欧元走弱推升美元指数，人民币亦回吐部 分涨幅。 他们并指出，监管层强化结售汇真实性审查实际减少了部分购汇需求，使得结汇持续偏 多，后续可以观察在美元偏弱时是否会释放部分购汇需求，确保汇价基本稳定在6.85-6.90 元区间；至于本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。 “市场一度是比较迷茫的，看美指大家的预期都是买（美元），但是有一波砸盘，就不 太敢做了。有大行坚定地站在某个位置一直出，也有外资行纯粹空美元的力量，不知是不是 境内外套利，”一中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，客盘结汇多了不少，是不是短期行为，还不好判断。 由于人民币和美指同涨，人民币汇率指数出现反弹。路透根据外汇交易中心(CFETS)公 布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.20%至94.25；SDR篮子指数升至96.0 8，BIS篮子指数升至95.56。 全球汇市方面，美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示 升息将会加快。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲 弱，否则3月升息是很有可能的。”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8672 6.8674 0.00% FXS> 中间价 6.8632 6.8806 0.25% 成交额<CNYSPTVOL=C 154亿美元 179.97亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 120 日低6.874 日高6.86 2 今年以来升贬幅度 1.20% 2005年汇改以来升贬 20.52% 幅度 一年期美元/人民币 1300 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8564 6.857 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0815 7.082 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8682； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.2642、6.0053和8.5592。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)