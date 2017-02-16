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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 08:00 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/20年增发债预测均值3.31%、3.98%和4.33%

    * 招标品种：国开行1/5/20年增发债
    * 期限及招标金额：1/5年：60亿元；20年：20亿元
    * 招标时间：2月16日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.25%-3.35%；3.95%-4.00%；4.30%-4.35%
    * 预测均值：3.31%；3.98%；4.33%

    路透上海2月15日 - 中国国家开发银行         周四下午将招标增发一、五和20年三期固息债。路透调
查显示，上述三个期限债券二级市场交投不活跃，目前市况变化不大，机构多参考增发标的券的中债估值给出
定位，预测均值分别为3.31%、3.98%和4.33%。
    
    上海一银行交易员表示，近来现券波动不大，明日招标的三期国开标的券“几乎没(什么)成交，看着估值
拍的。”
    
    今日一级市场也表现稳定。财政部上午招标的五年期续发国债，加权中标收益率为3.0293%，接近3.04%的
预测均值。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一年、五年和20年最新收益率为3.4
079%、4.0265%和4.3382%。
    
    明日招标的三期债为国开行2017年第三期               、2016年第18期               和2017年第二
期               的增发债，票面利率依次为3.20%、3.43%和4.01%。对应中债最新估值为3.3445%、4.0197%
和4.3380%。
        
    具体发行条款如下：

               2017年第3期、2016年第18期和2017年第二期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1/5年：60亿元；20年：20亿元 
    期限/计息方式   1/5/20年固息
    招标时间        2月16日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/20
    起息日          1年：2017/1/23；5年：2016/12/8；20年：2017/1/9
    分销期          2/17-2/20
    上市日          2/22
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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