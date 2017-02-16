重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/20年增发债预测均值3.31%、3.98%和4.33%

* 招标品种：国开行1/5/20年增发债 * 期限及招标金额：1/5年：60亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月16日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.25%-3.35%；3.95%-4.00%；4.30%-4.35% * 预测均值：3.31%；3.98%；4.33% 路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发一、五和20年三期固息债。路透调 查显示，上述三个期限债券二级市场交投不活跃，目前市况变化不大，机构多参考增发标的券的中债估值给出 定位，预测均值分别为3.31%、3.98%和4.33%。 上海一银行交易员表示，近来现券波动不大，明日招标的三期国开标的券“几乎没(什么)成交，看着估值 拍的。” 今日一级市场也表现稳定。财政部上午招标的五年期续发国债，加权中标收益率为3.0293%，接近3.04%的 预测均值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年、五年和20年最新收益率为3.4 079%、4.0265%和4.3382%。 明日招标的三期债为国开行2017年第三期 、2016年第18期 和2017年第二 期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.43%和4.01%。对应中债最新估值为3.3445%、4.0197% 和4.3380%。 具体发行条款如下： 2017年第3期、2016年第18期和2017年第二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1/5年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/5/20年固息 招标时间 2月16日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/20 起息日 1年：2017/1/23；5年：2016/12/8；20年：2017/1/9 分销期 2/17-2/20 上市日 2/22 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)